Verano verde en Lomas de Zamora: talleres, huertas y actividades al aire libre

En la Reserva Santa Catalina y en cada uno de los parques de Lomas de Zamora se pueden realizar todo tipo de actividades ambientales gratuitas para que los vecinos estén en contacto con la naturaleza y aprendan nuevos hábitos saludables .

Gobierno de la Comunidad en Verano es el nombre de la iniciativa para todas las edades. Hoy, a las 17, en el Parque de Lomas (Molina Arrotea y Las Lilas) realizarán un taller de huerta agroecológica teórico-práctico con varios tips para los cultivos y la producción de alimentos . Los interesados en participar tienen que llenar este formulario .

Guardianes de la Huerta es una actividad didáctica para niños y niñas sobre agroecología, cultivos y alimentos. Los próximos encuentros serán el martes 20, a las 16, en el Parque de Albertina (Homero 2600) y el jueves 22, también a las 16, en el Parque Maradona de Fiorito (Recondo 1200) . Para anotarse, hay que completar este formulario .

Por su parte, el miércoles 21 a las 17 habrá una recorrida y taller de siembra en el Vivero Municipal Elejalde que está sobre República Argentina 150 , en San José . Los vecinos van a conocer el proceso de producción de plantas nativas y su rol en los espacios verdes de la ciudad. La inscripción gratuita es por formulario .

Las actividades de verano en la Reserva Santa Catalina

En la Reserva Santa Catalina, uno de los espacios verdes más importantes del Conurbano, la Secretaría de Ambiente del Municipio de Zamora armó un cronograma especial de verano. Bajo el nombre de Jardín de Mariposas, los chicos participarán de un taller sobre la importancia de incorporar arbustos y herbáceas nativas en los jardines de las casas y su interacción con los polinizadores. Este encuentro será el jueves 22, a las 16.

Mientras que para el sábado 24 de enero, a las 10, organizaron una salida de observación de bichos con el acompañamiento del Escuadrón Entomológico, el Club de Observadores de Mariposas "Zafiro del Talar" y la Asociación Civil Naturalista y Entomológica Argentina.

El jueves 29, a las 16, los pequeños armarán hoteles para insectos y se los llevarán a sus hogares. Y el sábado 31, desde las 19, habrá una nueva edición de la visita nocturna de luna llena. La Reserva está ubicada sobre Garibaldi 2348, en Llavallol, y las inscripciones a las actividades son llenando este formulario.