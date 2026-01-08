Enero en la Reserva Santa Catalina: una por una, las actividades programadas

Las propuestas tienen su debut hoy, a las 16, con guardaparques por un día en esta área natural. Realizan tareas vinculadas a la labor de una forma lúdica y conocen qué hacen los guardaparques en su día a día. Para esta actividad es necesario registrarse acá.
Este sábado 10 de enero, llega la tan esperada visita nocturna, que comienza a las 19. Es una guiada a cargo del equipo de guardaparques, en las noches de luna llena, mientras se realiza una observación detallada de la flora y fauna del lugar, con especial hincapié en descubrir animales que sólo se dejan ver cuando cae el sol. Al terminar la jornada, organizan un fogón y un show musical. Para ser parte, es necesario inscribirse acá. La actividad se repetirá el sábado 31 de enero, a la misma hora.
El martes 13 de enero a las 16 hay un taller de plantas nativas. Los vecinos pueden aprender sobre el cultivo de plantas nativas, diseñados para que los vecinos aprendan sobre el crecimiento de hortalizas y técnicas de biopreparados, así como la reproducción de especies autóctonas. Este taller se repite los martes 20 y 27 de enero, a la misma hora.
Mini forestadores en Lomas de Zamora
Por otro lado, el jueves 15 de enero a las 16, tendrá lugar la actividad Mini reforestadores. Los chicos aprenden a sembrar y cuidar árboles nativos para colaborar con la forestación local. El objetivo es concientizar sobre el cuidado ambiental y la biodiversidad. No es para menos, la Reserva es hogar de más de 120 especies de aves y 60 variedades de mariposas.
Sábado 17 de enero a las 16, habrá un charla sobre murciélagos y armado de refugios. El 22 a las 16, jardín de mariposas. Se trata de un espacio dedicado a mostrar el ciclo de vida de las mariposas, utilizando plantas nativas para atraerlas y fomentar su desarrollo.
Mientras que el 24 de enero a las 10 hay una salida de observación de bichos, el 29 de enero a las 16 está programada la actividad didáctica Hotel de Bichos sobre el armado de estructuras que son de mucha utilidad en huertas y jardines, ya que sirven para albergar insectos beneficiosos para los cultivos y alejar a las plagas.
Hay que anotarse en este link para todas las actividades. El formulario debe llenarse con los datos personales, seleccionar a qué actividad asistirá y con cuántas personas.