jueves 08 de enero de 2026
Escribinos
8 de enero de 2026
Ambiente.

Enero en la Reserva Santa Catalina: una por una, las actividades programadas

Este sábado llega la tan esperada visita nocturna a la Reserva Santa Catalina, a cargo del equipo de guardaparques en Lomas. La agenda de verano, cargadísima.

La visita nocturna a la Reserva Santa Catalina es muy esperada.&nbsp;

La visita nocturna a la Reserva Santa Catalina es muy esperada. 

Las propuestas tienen su debut hoy, a las 16, con guardaparques por un día en esta área natural. Realizan tareas vinculadas a la labor de una forma lúdica y conocen qué hacen los guardaparques en su día a día. Para esta actividad es necesario registrarse acá.

Lee además
Harán 20 obras en escuelas de las 14 localidades de Lomas.
Plan de Infraestructura.

En Lomas, realizarán obras para mejorar las escuelas durante el verano
La propia comunidad de Lomas hizo donaciones para enriquecer al museo.
Manuel Castro 254.

Todas las actividades de verano en el Museo Americanista

Este sábado 10 de enero, llega la tan esperada visita nocturna, que comienza a las 19. Es una guiada a cargo del equipo de guardaparques, en las noches de luna llena, mientras se realiza una observación detallada de la flora y fauna del lugar, con especial hincapié en descubrir animales que sólo se dejan ver cuando cae el sol. Al terminar la jornada, organizan un fogón y un show musical. Para ser parte, es necesario inscribirse acá. La actividad se repetirá el sábado 31 de enero, a la misma hora.

557783246_1200315735456213_5078585563624530004_n
La visita nocturna a la Reserva de Lomas de Zamora arranca a las 19.

La visita nocturna a la Reserva de Lomas de Zamora arranca a las 19.

El martes 13 de enero a las 16 hay un taller de plantas nativas. Los vecinos pueden aprender sobre el cultivo de plantas nativas, diseñados para que los vecinos aprendan sobre el crecimiento de hortalizas y técnicas de biopreparados, así como la reproducción de especies autóctonas. Este taller se repite los martes 20 y 27 de enero, a la misma hora.

Mini forestadores en Lomas de Zamora

Por otro lado, el jueves 15 de enero a las 16, tendrá lugar la actividad Mini reforestadores. Los chicos aprenden a sembrar y cuidar árboles nativos para colaborar con la forestación local. El objetivo es concientizar sobre el cuidado ambiental y la biodiversidad. No es para menos, la Reserva es hogar de más de 120 especies de aves y 60 variedades de mariposas.

Sábado 17 de enero a las 16, habrá un charla sobre murciélagos y armado de refugios. El 22 a las 16, jardín de mariposas. Se trata de un espacio dedicado a mostrar el ciclo de vida de las mariposas, utilizando plantas nativas para atraerlas y fomentar su desarrollo.

Mientras que el 24 de enero a las 10 hay una salida de observación de bichos, el 29 de enero a las 16 está programada la actividad didáctica Hotel de Bichos sobre el armado de estructuras que son de mucha utilidad en huertas y jardines, ya que sirven para albergar insectos beneficiosos para los cultivos y alejar a las plagas.

Hay que anotarse en este link para todas las actividades. El formulario debe llenarse con los datos personales, seleccionar a qué actividad asistirá y con cuántas personas.

Más info de la Reserva Santa Catalina

Dirección: Garibaldi 2400, Llavallol.

Horario: lunes a domingos de 10:00 a 18:00 h.

Visitas guiadas

Todos los domingos a las 10 y a las 15 se realizan recorridos guiados para el público general.

La actividad es sin reserva previa y está sujeta a las condiciones climáticas.

Temas
Seguí leyendo

En Lomas, realizarán obras para mejorar las escuelas durante el verano

Todas las actividades de verano en el Museo Americanista

Atropelló a una pareja en moto en Budge y se fugó: piden testigos y los videos

El Cine Club Turdera arranca el año con una comedia

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
En Budge, los motociclistas heridos fueron asistidos (imagen ilustrativa). 
Siniestro.

Atropelló a una pareja en moto en Budge y se fugó: piden testigos y los videos

Las más leídas

Te Puede Interesar

Sofía Gonet soprendió a todos.  video
Sorpresa

Sofía Gonet estrenó un look a lo Germán Martitegui en MasterChef Celebrity