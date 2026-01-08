Enero en la Reserva Santa Catalina: una por una, las actividades programadas

Además de propuestas culturales y deportivas, Lomas de Zamora tiene este verano una agenda cargada con actividades ambientales gratuitas en la Reserva Santa Catalina, el gran pulmón verde. Es una de las reservas naturales más grandes de la Provincia de Buenos Aires que puede visitarse de forma gratuita de lunes a domingos.

Las propuestas tienen su debut hoy, a las 16, con guardaparques por un día en esta área natural. Realizan tareas vinculadas a la labor de una forma lúdica y conocen qué hacen los guardaparques en su día a día. Para esta actividad es necesario registrarse acá.

Este sábado 10 de enero, llega la tan esperada visita nocturna, que comienza a las 19. Es una guiada a cargo del equipo de guardaparques, en las noches de luna llena, mientras se realiza una observación detallada de la flora y fauna del lugar, con especial hincapié en descubrir animales que sólo se dejan ver cuando cae el sol. Al terminar la jornada, organizan un fogón y un show musical. Para ser parte, es necesario inscribirse acá. La actividad se repetirá el sábado 31 de enero, a la misma hora.

El martes 13 de enero a las 16 hay un taller de plantas nativas. Los vecinos pueden aprender sobre el cultivo de plantas nativas, diseñados para que los vecinos aprendan sobre el crecimiento de hortalizas y técnicas de biopreparados, así como la reproducción de especies autóctonas. Este taller se repite los martes 20 y 27 de enero, a la misma hora.

Mini forestadores en Lomas de Zamora

Por otro lado, el jueves 15 de enero a las 16, tendrá lugar la actividad Mini reforestadores. Los chicos aprenden a sembrar y cuidar árboles nativos para colaborar con la forestación local. El objetivo es concientizar sobre el cuidado ambiental y la biodiversidad. No es para menos, la Reserva es hogar de más de 120 especies de aves y 60 variedades de mariposas.

Sábado 17 de enero a las 16, habrá un charla sobre murciélagos y armado de refugios. El 22 a las 16, jardín de mariposas. Se trata de un espacio dedicado a mostrar el ciclo de vida de las mariposas, utilizando plantas nativas para atraerlas y fomentar su desarrollo.

Mientras que el 24 de enero a las 10 hay una salida de observación de bichos, el 29 de enero a las 16 está programada la actividad didáctica Hotel de Bichos sobre el armado de estructuras que son de mucha utilidad en huertas y jardines, ya que sirven para albergar insectos beneficiosos para los cultivos y alejar a las plagas.

Hay que anotarse en este link para todas las actividades. El formulario debe llenarse con los datos personales, seleccionar a qué actividad asistirá y con cuántas personas.

Más info de la Reserva Santa Catalina

Dirección: Garibaldi 2400, Llavallol.

Horario: lunes a domingos de 10:00 a 18:00 h.

Visitas guiadas

Todos los domingos a las 10 y a las 15 se realizan recorridos guiados para el público general.

La actividad es sin reserva previa y está sujeta a las condiciones climáticas.