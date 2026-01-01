En Lomas, realizarán obras para mejorar las escuelas durante el verano

Mientras los estudiantes disfrutan de las vacaciones , el Municipio realizará obras de infraestructura en escuelas de Lomas de Zamora para mejorar las condiciones edilicias de cara al ciclo lectivo 2026 .

"Vamos a poner en marcha una nueva etapa del Plan de Infraestructura Escolar en el marco del Gobierno de la Comunidad en Verano . Queremos aprovechar el receso de clases para poder poner las escuelas de Lomas en buenas condiciones, por eso durante los meses de enero y febrero vamos a trabajar denodadamente junto con el Ministerio de Educación del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para que las escuelas estén bien y esperar a los chicos y a las chicas en el reinicio del ciclo lectivo", destacó el intendente Federico Otermín .

Durante el verano se realizarán 20 obras en escuelas de las 14 localidades de la ciudad para mejorar las aulas , comedores y patios en beneficio de más de 14 mil alumnos. También habrá tareas de embellecimiento edilicio y provisión de mobiliario.

Uno de los proyectos destacados es la construcción de un nuevo edificio para la Escuela Especial N°508 de Albertina con un total de 6 aulas, 4 talleres, 3 gabinetes (incluido uno de kinesiología), biblioteca, SUM y dependencias administrativas y de servicio.

Mientras que en en la Técnica N°7 de Banfield están transformando el subsuelo en un nuevo espacio educativo y tecnológico compuesto por un estudio de cine y fotografía, una sala equipada con impresoras 3D, sala de proyección, 2 aulas nuevas y baños para estudiantes, docentes y personas con discapacidad. Con estos trabajos se ampliará la capacidad de la institución y la formación de los estudiantes en disciplinas vinculadas a la producción audiovisual y la innovación tecnológica. Allí también funcionará la Escuela de Medios Audiovisuales del Municipio (EMMA).

En 2025 se llevaron a cabo más de 300 obras en 121 instituciones y también desplegaron pintura en más de 150 escuelas, poniendo en valor los espacios cotidianos donde estudiantes, docentes y auxiliares desarrollan su tarea todos los días.

Construyen una nueva secundaria en Lomas de Zamora

En el Polo Educativo del Barrio Nueva Esperanza, en Santa Catalina, junto al Gobierno de la Provincia comenzó la construcción de una escuela secundaria que tendrá 6 aulas, dependencias administrativas y un espacio de usos múltiples. En el barrio, que hasta 2023 no tenía ninguna escuela, ya funciona el Jardín de Infantes N°952 donde este año egresó una segunda promoción. El objetivo final es tener una primaria para que el Polo Educativo esté completo y se sigan cumpliendo los sueños de las familias y vecinos que se organizaron para pedir las obras.

"En Nueva Esperanza viven más de 2.500 familias y nuestro compromiso es claro: que cada estudiante pueda hacer toda su trayectoria educativa en su barrio, sin barreras y con igualdad de oportunidades. La educación pública no es un gasto, es la inversión más grande que podemos hacer en el futuro de nuestras pibas y pibes, y en la esperanza de cada barrio de Lomas", destacó el secretario de Educación, Darío Spampinato.