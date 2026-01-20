Avanzan las obras de repavimentación en más barrios de Lomas de Zamora.

El Municipio de Lomas de Zamora avanza con obras de repavimentación, con el objetivo de mejorar la circulación vehicular, reforzar la seguridad vial y optimizar la calidad de vida de las vecinas y los vecinos de la zona.
El Municipio lleva adelante trabajos de repavimentación en hormigón en el barrio de Lamadrid, a lo largo de distintos sectores que presentan roturas.
En esta dirección inició nuevas obras de repavimentación en hormigón sobre la calle Newton en Lamadrid, a lo largo de distintos sectores que presentan roturas y dificultan el normal funcionamiento del tránsito.
En busca de supervisar los trabajos y dialogar con los vecinos y vecinas de la zona, el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, se hizo presente en Newton y Pergamino donde se están desarrollando arreglos en estos momentos.
“Aún con todas las dificultades, queremos que las calles estén en buenas condiciones, por eso sumamos este frente a los más de 2.000 puntos que ya terminamos durante el 2025 en todas las localidades. El amor por Lomas se demuestra escuchando y resolviendo”, señaló Otermín durante la recorrida.
Estas intervenciones en hormigón en Lamadrid, se suman a otras finalizadas recientemente como en Iparraguirre, entre Metán y Limar, y en Metán, entre Bustos e Iparraguirre.
Los trabajos forman parte de un plan integral de puesta en valor de la infraestructura urbana que impulsa el Gobierno local, e incluyen la renovación de la calzada en calles estratégicas de distintos barrios, beneficiando tanto al tránsito particular como al transporte público.
“Tu mensaje nos ayuda a diagramar la ruta de trabajo y llegar a cada cuadra. Por eso, si tenés un pedido para tu zona escribinos al WhatsApp de la Comunidad: 112193-7726”, agregó el Intendente.