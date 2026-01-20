martes 20 de enero de 2026
Contra las cuerdas.

Ordenan al Gobierno de Javier Milei a cumplir la emergencia en Discapacidad o habrá multas

Un juzgado federal le dio cinco días hábiles al Gobierno de Milei para acreditar avances concretos en la implementación de la norma.

La definición se da en el marco de un amparo colectivo que se tramita por demoras en su cumplimiento. La actriz y madre de un chico con discapacidad, Valentina Bassi, sostuvo: "La ley se tiene que cumplir: si en 10 días hábiles no cumplen comenzarían las multas para los funcionarios".

Humanos y animales sufren por el uso de la pirotecnia. Piden conciencia en la sociedad de Lomas para pasar unas Fiestas felices y en paz.
Empatía.

Piden celebrar las Fiestas sin ruido en Lomas: "El estrés no es gratis"
Se hicieron múltiples actividades recreativas y deportivas.
Acompañadas.

Lomas: garantizan la inclusión y derechos de las personas con discapacidad

La intimación de Charvay incluye un apercibimiento: en caso de incumplimiento, podrían aplicarse sanciones, entre ellas, multas a los responsables de su no aplicación. A esto se suma un dato técnico: aunque el Estado apeló la resolución, el recurso fue concedido con “efecto devolutivo”, lo que implica que la apelación no suspende la obligación de cumplir de manera inmediata con lo ordenado por el juez.

La causa en discapacidad

En el expediente N°44035/2025 intervienen también la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Asesora de Menores, lo que refuerza el carácter colectivo y el interés público del reclamo.

Para que el cumplimiento sea considerado válido, la Justicia exige la presentación de una serie de medidas clave. Entre ellas, la resolución que actualiza los aranceles a los centros prestadores con vigencia desde enero de 2025; el plan de pago de la compensación adeudada; la apertura del plan ARCA para la refinanciación de deudas; y el decreto reglamentario de la Ley de Emergencia, que registra un retraso de tres meses.

El juzgado fijó además un plazo fatal para la plena ejecución de la ley. El 4 de febrero de 2026 la norma deberá encontrarse completamente operativa. Para esa fecha, no solo deberán existir trámites iniciados, sino que el sistema deberá estar en funcionamiento: decreto reglamentario publicado, aranceles liquidados y planes de pago habilitados.

FUENTE: nota.texto7

