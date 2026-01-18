Potencian el sistema de salud en Lomas de Zamora con obras y remodelaciones

Para fortalecer el sistema de salud pública en Lomas de Zamora y dar nuevos servicios a los vecinos, el Municipio avanza con las obras de infraestructura en distintos barrios.

"Vinimos con los vecinos de Fiorito a monitorear la obra de remodelación del CIS 'La Salud como Derecho', un pedido histórico de la comunidad al que estamos dando respuesta con el apoyo del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires . Estos trabajos se suman a los 6 Centros Integrales de Salud que ya reconstruimos en distintos puntos de Lomas porque cuidar la vida de las familias es lo más importante", destacó el intendente Federico Otermín .

Ubicado sobre las calles Campana y Gabriel Miró, en el Centro de Salud Integral "La Salud como Derecho" se está desarrollando la última etapa de trabajos que consisten en la construcción de 4 nuevos consultorios, recepción, sala de espera y enfermería. Clínica médica, pediatría, psicología, nutrición y diabetología son algunos de los servicios a los que accederán los vecinos del barrio.

El plan de remodelación también incluye al CIS Llavallol (Tordillo y Mitre) , CIS 25 de Mayo de Llavallol (Kurth 577) , CIS Luis Agote de Centenario (Ginebra 432) , CIS Eva Perón de Centenario (Núñez de Arce 553) y CIS Albertina (Bustos 2172) . En cada sala sumarán consultorios, enfermería, farmacia, áreas de recepción y atención administrativa, salas de espera, baños y sectores de vacunación.

Los Centros Integrales de Salud (CIS) cumplen una función importante en los barrios de Lomas porque garantizan la atención de los vecinos en diferentes especialidades y descomprimen los hospitales.

obras salud verano3 Avanzan las obras de ampliación en el Hospital Alende.

El Municipio también avanza con obras en el Hospital Alende, de Budge, con el objetivo de ampliar las salas de atención, construir un SUM, dos nuevas salas de parto y una sala materno infantil. Este proceso de modernización permitirá liberar los quirófanos que hoy se usan para partos, garantizando más seguridad y mejor esterilización. También habrá más camas disponibles y nuevos consultorios dentro de salud ubicado en Claudio de Alas y Azamor.

Durante el año pasado hubo 875 nacimientos en el Alende, que brinda servicios de atención integral durante el embarazo, el parto y el cuidado de las primeras infancias mediante especialistas en clínica médica, pediatría, obstetricia, terapia intensiva pediátrica y neonatología.

Controles de salud en las Escuelas de Verano

En las Escuelas de Verano, donde miles de chicos de Lomas disfrutan de actividades recreativas, también se hacen operativos de salud coordinados por el Municipio para prevenir enfermedades y promover una buena calidad de vida.

En conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, en los últimos días organizaron jornadas en las primarias N°74 de Llavallol, N°84 de Centenario y en el Centro de Educación Complementaria N°801 de Lomas donde niños y niñas de 5, 6 y 7 años tuvieron controles pediátricos, odontológicos con aplicación de flúor y entregas de cepillos de dientes, chequeos de peso y talla, test de agudeza visual y vacunas para estar al día con el Calendario Nacional.