miércoles 21 de enero de 2026
Más moderna, verde y segura.

Lomas: así es la obra de remodelación en la peatonal Laprida

El Municipio está instalando nuevas veredas, árboles, luces y pérgolas para impulsar la actividad comercial y darles nuevas comodidades a los vecinos.

Van a remodelar los 400 metros de la peatonal.

Con sus comercios, galerías y locales gastronómicos, la peatonal Laprida es un lugar emblemático de Lomas de Zamora donde todos los días pasan miles de personas. Desde el Municipio están haciendo una obra de remodelación integral para impulsar la actividad comercial, mejorar el espacio público y darles nuevas comodidades a los vecinos.

Paseo Laprida es el nombre del proyecto que se lleva adelante junto al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires con el objetivo de embellecer y modernizar toda la peatonal para que sea más cómoda, segura y amigable con el ambiente.

"Vamos a remodelar los 400 metros de la peatonal para mejorar la circulación de los vecinos y las vecinas, forestar, recambiar el mobiliario urbano, mejorar las veredas e incorporar nuevos contenedores, bebederos y bicicleteros. El Paseo Laprida es mucho más que una renovación, es una forma de pensar una ciudad donde caminar sea más cómodo y saludable, donde el comercio local crezca en un entorno ordenado y donde el espacio público deje de ser solo un lugar de paso para convertirse en un lugar de encuentro", destacó la jefa de Gabinete, Sol Tischik, quien estuvo supervisando los trabajos en el lugar.

La peatonal Laprida es un lugar emblemático de Lomas de Zamora.

A lo largo de la peatonal se van a colocar 2 mil metros de nuevas veredas, 510 metros cuadrados de vegetación, más de 25 árboles, nuevas luminarias, cámaras de seguridad, mobiliario urbano, pérgolas, bebederos, bicicleteros, cestos y contenedores. Para no cerrar el acceso a los locales comerciales y gastronómicos durante el verano, la obra se está haciendo por etapas. En estos momentos, las cuadrillas trabajan en los cruces de Laprida con Meeks y la estación (República del Líbano).

"Estamos incorporando canteros con árboles y herbáceas nativas para absorber mejor el agua y bajar la temperatura. También vamos a trabajar para que puedan ingresar más fácilmente las ambulancias, patrulleros y los bomberos a la peatonal", detalló Tischik, quien agradeció "a los comercios, a los vecinos, a la Cámara de Comercio, a la Universidad de Buenos Aires y a la Provincia de Buenos Aires que trabajaron para que hoy tengamos este proyecto que construimos en comunidad".

Una obra para acompañar la actividad comercial de Lomas de Zamora

Uno de los propósitos de la remodelación es impulsar la actividad comercial de una peatonal que tiene múltiples locales de diferentes rubros. "Estoy contento porque la verdad que hacía falta una renovación y toda mejora es bienvenida porque va a quedar muy linda y va a servir para los vecinos y también para los comercios", celebró Darío, de Calzados Fan.

"La verdad que era algo que lo estábamos esperando todos los comerciantes y vecinos de Lomas así que estoy muy agradecido por esta obra que nos va a venir bien a todos", indicó Sebastián, de la Zapatería Luciano.

