La Confitería Gallardón se reinaugura y renueva su historia en Lomas de Zamora

La emblemática Confitería Gallardón de Lomas de Zamora se prepara para lo que será la reinauguración de su espacio. El próximo jueves 22 de enero, el tradicional comercio abrirá las puertas de su nuevo local con el objetivo de seguir estando cerca de los vecinos, ofreciendo exquisiteces con algunas recetas que se mantienen intactas a lo largo de las décadas.

La Confitería Gallardón abrió sus puertas en 1957. Eloy Simondet fue uno de los primitivos dueños del espacio que, en un principio, estuvo ubicado en la galería Gallardón y luego en Meeks, para finalmente trasladarse a Piaggio 1079, su actual ubicación.

Eloy comenzó a trabajar en Laporte, pero al tiempo murió el señor Burguera y también 'Pocholo' Gallardón , uno de los hermanos que tenía la lechería. Al cerrar Laporte, Simondet se unió a la lechería bajo el nombre de Configal Sociedad Anónima, lo que fue el puntapié inicial de la Confitería Gallardón.

Con el paso del tiempo, Simondet le compró el fondo de comercio a la familia Gallardón para continuar en el rubro de la panadería, tomando posesión de la empresa. Karina Simondet, hija de Horacio Simondet y nieta del propio Eloy, es quien está a cargo (junto a su marido Fernando Parrillo) de la confitería desde el 2015.

Gallardón, sinónimo de Lomas de Zamora

“La confitería se muda a Piaggio 1079 por iniciativa de mi padre, luego del fallecimiento de Gallardón. Él empezó en el garaje de una casa y abría las puertas del comercio sólo los fines de semana para vender facturas”, rememoró Karina, que inmediatamente admitió que, por ese entonces, no tenían el nombre Gallardón en el comercio debido a que “no sabíamos si se podía usar”: fue uno de los descendientes de la familia Gallardón, particularmente a Gerardo Gallardón, quien les permitió volver a adquirir el registro de la marca.

Debido al crecimiento de la confitería, los actuales dueños decidieron apostar e ir por más ampliando el local para una mejor atención al público. Lo cierto es que el próximo jueves 22 de enero, de 18 a 20, se hará la reinauguración oficial en un evento que, sin dudas, será más que nostálgico. “La gente se va a encontrar con un lugar totalmente renovado, pensado en el cliente porque es lo que nos sostiene”, señaló Simondet.

“Seguimos manteniendo recetas originales, de la época de los Gallardón. Otras, lamentablemente, fueron modificadas por el simple hecho de no contar con los mismos proveedores, los cuales cambiaron con el paso de los años”, explicó Karina, que rápidamente aclaró que la confitería confecciona sus productos solamente a base de leche, huevo, harina y manteca.

“Gallardón es Lomas. Los primeros dueños ya no están, pero nosotros tenemos la misma convicción y las mismas ganas de llevar este comercio a lo más alto, siendo parte de cientos de familias. Queremos seguir disfrutando de este camino, cuidándolo y honrando a aquellas personas que lo hicieron posible desde el primer día”, cerró Karina, con cierta emoción.