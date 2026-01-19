lunes 19 de enero de 2026
19 de enero de 2026
Susto.

Se prendió fuego un galpón y asistieron a una anciana en Lomas de Zamora

Ocurrió en Garona y Frías, en Lomas Oeste. Tuvieron que poner a salvo a una mujer mayor que estaba en el lugar.

El incendio provocó serios daños.

Un incendio provocó importantes daños en el galpón de una casa en Lomas de Zamora. Tuvieron que socorrer a una mujer mayor.

El siniestro ocurrió este lunes por la mañana. Muchos vecinos escucharon sirenas de bomberos recorriendo las calles de Lomas Oeste sin saber lo que ocurría. El fuego provenía de la calle Garona al 1600, entre General Frías y Sucre.

En el lugar había un galpón de gran tamaño, en el fondo de una vivienda. El mismo estaba repleto de chatarra y otros materiales. Por causas que se investigan, empezó a incendiarse cerca de las 11:15.

Los Bomberos de Lomas controlaron el incendio

Los Bomberos de Lomas de Zamora controlaron el incendio.

Rápidamente se acercaron dos dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora, personal de Defensa Civil, una ambulancia del servicio 107 de Emergencias Lomas y efectivos del Comando de Patrullas.

Los bomberos, a cargo del Oficial Principal Eduardo Subiría, pudieron controlar el fuego sin mayores inconvenientes, aunque las llamas alcanzaron gran parte los elementos que había en el galpón.

A su vez, los profesionales pusieron a salvo a una anciana que se encontraba en el lugar: la trasladaron en silla de ruedas, fue atendida por Emergencias Lomas en forma preventiva y estaba bien de salud, según informaron fuentes oficiales a La Unión.

Socorrieron a una mujer mayor.

