Revelaron escandalosos datos de la novia de Martín Demichelis

Salieron a la luz datos escandalosos sobre Micaela Benítez , la nueva novia de Martín Demichelis , que tienen que ver con la relación anterior que mantenía la joven con un empresario de bajo perfil y que no pertenece al mundo mediático.

Según ventilaron en Infama , en la pantalla de América TV , las fechas del comienzo del romance del ex de Evangelina Anderson y su joven novia no son del todo claros.

Fuerte. El rescate de Demichelis y su familia en Punta del Este

En Infama también contaron sobre cómo se enteró el empresario del romance de Micaela Benítez y Martín Demichelis . "Quien estaría furioso sería la ex pareja de Micaela porque se enteró por esas imágenes que ellos están teniendo una relación", dijo el periodista Oliver Quiroz sobre al video de la discusión del DT y la joven en Punta del Este .

Y agregó otros datos picantes: "Ahora es la ex pareja porque ella le dijo que se iba a Punta del Este, no que terminaba la relación. Se pisan las fechas, estaban saliendo. Ahí dio por terminado".

image Micaela Benítez, la novia de Martín Demichelis.

"Se enteró por esas imágenes que estaba saliendo con Martín Demichelis", comentó sobre como el empresario se enteró del tema. Quiroz explicó además que el ex de Micaela es "un empresario conocido en su rubro que no quiere hablar ni quiere que lo nombremos".

"Hola, un gusto. Primero gracias por interesarse, la verdad no me gusta meterme en polémica ni chushmeríos, tengo otro perfil más profesional y no me suma en nada, así que disculpame pero prefiero mantenerme al margen del escándalo", comentó en el programa manteniendo su bajo perfil.