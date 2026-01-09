Cómo se enteró Evangelina Anderson del rescate de Martín Demichelis y su familia

Luego conocerse el dramático rescate de Martín Demichelis y su hijo Bastián ocurrido en Punta del Este , salió a la luz también cómo se enteró Evangelina Anderson del hecho que generó preocupación para la familia en el fin de año y la llegada del 2026, según contaron en América TV.

Eva Anderson también estaba en Punta del Este por compromisos laborales en lo que fue el viaje de unos días, pero curiosamente no sabía nada de lo que había sucedido y se enteró días después de lo ocurrido con los hijos que tuvo con Martín Demichelis.

"Evangelina se enteró volviendo a Buenos Aires en avión por uno de sus hijos. Esto pasó el 31 y ella se entera el 4, su hijo mayor", contó Santiago Sposato en A la tarde, en América TV , dando a entender que fue Bastian quien le dio la noticia a su mamá.

Martín Demichelis se metió al mar cuando se dio cuenta que su hijo Bastian "no hacía pie" en el mar, situación que genera miedo y pánico para cualquier persona que pasa por dicha situación.

"Algo le contó el hijo mayor volviendo del avión... Es decir, cuatro días", agregó el periodista en referencia que pasaron varios días de hecho. "Están vivos de milagro", sostuvo Gustavo Descalzi desde Punta de Este, Uruguay, ante la gravedad del hecho.

El posteo de Evangelina Anderson

Mientras que mochos aseguran Evangelina Anderson subió una historia del cielo nocturno de Buenos Aires luego de la ocurrido y que ahora cobra otro sentido.

"Gracias Dios por absolutamente todo", escribió y en principio, el posteo pasó desapercibido porque no llamaba demasiado la atención de los usuarios de las redes sociales.