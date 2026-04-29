Ouijo, el reconocido músico de Llavallol, presenta su segundo disco como solista

Ouijo es el seudónimo con el que sale a escena y firma sus canciones Javier Pazzano. Se trata de un cantante, compositor, productor e instrumentista oriundo de Llavallol y su obra surfea entre el pop, la música electrónica y el rock.

Desde hace casi de una década está al frente de su proyecto en solitario y previamente fue parte de varias bandas que pisaron fuerte en la escena de rock de la región.

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Entre 1998 y 2016 fue parte de Carbono 14, N.A.D.I.E., Supermartir y Xámpari . Desde 2008 hasta la actualidad se desarrolla como compositor de Efectos Visuales en el mundo del cine.

“En mis primeras bandas fue guitarristas y después fue bajista. Con N.A.D.I.E. hicimos nuestro primer shows como soportes de Babasónicos y grabamos un CD independiente que repartíamos en los shows. Xámpari fue una banda muy conocida, editamos dos CD y un EP”, le cuenta Oujio a La Unión.

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Luego de su paso por varias bandas, desde 2018 el músico está al frente de su proyecto en solitario, donde propone canciones que funcionan como pequeñas escenas cinematográficas dentro de un paisaje musical propio.

“Lo que estoy haciendo es mucho más personal, cargo una mochila muy grande, y una continuidad de lo que estaba haciendo. Lo que hago es todo mío, empecé a cantar mis canciones y a tener un sonido más alternativo”, explica.

Ouijo proviene de la Ouija, aunque el músico aclara que “no tiene nada esotérico” y optó por este Alter Ego luego de que las distintas pronunciaciones de su apellido.

El artista de Lavallol presenta su nuevo disco

El músico tiene dos discos editados de manera independiente: “Transeúnte” (2023) y el más reciente “Alunizante” (2026), trabajo con el cual inaugura una etapa más directa y expansiva.

Con una base de batería, bajo, programaciones y un tratamiento vocal más frontal, cada track plantea una tensión entre impulso y vulnerabilidad.

En el disco Lucy Patané, una destacada artista de la escena argentina, se encargó de las guitarras. “La conocí trabando como sonidista. Se copó, le dio una impronta de rock con sus guitarras”, señala.

image El músico de Llavallol presenta su disco.

Las canciones del último disco y de su primer álbum serán presentadas en vivo el viernes 15 de mayo a las 21 en Bar de Fondo, Julián Álvarez 1200, en Villa Crespo. La noche la abre la banda Elefanta.

El show será con Ouijo en guitarra y voz y en formato de trío junto a un bajista y un tecladista. “Se fue el baterista de la banda, estamos tocando con programaciones. Quiero volver a tocar en zona sur con la banda completa, con un baterista se siente otro adrenalina”, cierra.