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22 de abril de 2026
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El Quilmes Rock tendrá una nueva edición: dónde se consiguen las entradas

El Quilmes Rock regresará en 2027 con tres jornadas confirmadas y sin pistas sobre la programación, mientras que salen a la venta las entradas.

Los Piojos en el Quilmes Rock 2025.&nbsp;

Los Piojos en el Quilmes Rock 2025. 

La última edición, en 2025, tuvo el regreso de Andrés Calamaro a los festivales, la vuelta de los clásicos de Serú Girán en vivo por Pedro Aznar y David Lebón, y el regreso histórico de Los Piojos después de 15 años.

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Desde su debut en 2003, el Quilmes Rock construyó un archivo de momentos icónicos que definieron parte de la historia del género en la Argentina.

Escenas memorables como la actuación de Gustavo Cerati, el paso de Intoxicados, Pappo con su guitarra Les Paul, el cruce entre Luis Alberto Spinetta y Divididos, el show de Charly García bajo la lluvia, la reunión de Sumo y el cruce entre Gorillaz y Trueno.

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Vuelve el Quilmes Rock.

Vuelve el Quilmes Rock.

Por ahora, hay tres jornadas confirmadas. Y una idea que empieza a tomar forma: el público va a tener un rol mucho más activo. Bajo el lema “Esta vez, lo armamos entre todos”. De esta forma, la organización deja entrever que no será solo un festival para mirar, sino también para participar.

Dónde se consiguen las entradas para el Cosquín Rock

Las entradas se podrán conseguir a través de EnigmaTickets. Preventa exclusiva para clientes Galicia VISA hasta 6 cuotas sin interés, por tiempo limitado, hasta agotar stock. Luego se habilitará la venta general con descuento, también por tiempo limitado.

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