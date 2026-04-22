Rata Blanca vuelve al Movistar Arena: dónde se consiguen las entradas

Rata Blanca vuelve al Movistar Arena.

Rata Blanca, la legendaria banda argentina de hard rock y heavy metal sigue sumando hitos a su extensa carrera. Liderado por Walter Giardino el grupo anunció que regresa al escenario del estadio Movistar Arena el próximo miércoles 2 de diciembre.

Rata Blanca se la considera como una de las más importantes e influyentes del hard rock y heavy en español, aunque durante su carrera también ha incorporado pesados riffs con estructuras melódicas y armónicas de la música clásica. Con los años fueron clasificados en distintos subgéneros, sin embargo, la banda se considera simplemente "rock metálico".

image Rata Blanca vuelve al Movistar Arena. El grupo se lanza al estrellato en la década del '90, destacando como una de las bandas argentinas más populares de todos los tiempos. Tres de sus álbumes han sido incluidos entre los mejores 250 del rock iberoamericano.

Su carrera parece impulsarse a los más altos niveles cuando en 1990 publican su segundo disco, Magos, Espadas y Rosas, con más de 5 millones de copias vendidas hasta la actualidad, logrando varias distinciones, y que le ha valido el comienzo de una larga hegemonía en el contexto internacional, estableciendo firmemente su reputación como banda en vivo. La química se basa en el virtuosismo de Walter Giardino y la poderosa voz de Adrián Barilari.

Dónde se consiguen las entradas para Rata Blanca Las entradas podrán ser adquiridas en www.movistararena.com.ar. Clientes BBVA podrán disfrutar de 3 cuotas sin interés en todas las etapas de venta.

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