domingo 01 de febrero de 2026
Escribinos
1 de febrero de 2026
Qué sea rock.

Rata Blanca celebra los 35 años de "Magos, Espadas y Rosas" en la Provincia

Rata Blanca festejó un aniversario de icónico álbum, que tiene clásicos del rock argentino como "La leyenda del hada y el mago" y "Mujer amante".

Rata Blanca, de festejo.&nbsp;

Rata Blanca, de festejo. 

Rata Blanca anuncia su regreso a la Provincia en el marco de la gira de celebración del 35 aniversario de su álbum “Magos, Espadas y Rosas”, un disco que se convirtió en un clásico del heavy metal y del rock argentino.

La esperada cita con la banda liderada por Walter Giardino será el domingo 5 de abril a las 21 en la Sala Ginastera del Teatro Argentino de la Ciudad de La Plata.

Lee además
Santiago Motorizado, en plan solista. 
Nuevo tour

Santiago Motorizado presenta "El Retorno" en una gira en Galicia

Charly García y León Gieco. 
Dos grandes.

Charly García sorprendió a León Gieco en medio de un recital

Las entradas está a la venta por sistema Livepass. Mientras que comprando con tarjetas del Banco Provincia tenes cuatro cuotas sin interes y 25% de reintegro.

image
Rata Blanca, de festejo.

Rata Blanca, de festejo.

Un clásico de Rata Blanca y del rock argentino

"Magos, espadas y rosas", lanzado en 1990, es un disco fundamental del género que ha marcado un antes y un después en la historia del rock en español y en la carrera de Rata Blanca.

Con clásicos como "La leyenda del hada y el mago", "Mujer amante" y "El camino del sol", no sólo consagró a la banda liderada por Walter Giardino en Argentina sino que también la catapultó al reconocimiento en toda América latina y España.

La banda dio inicio a la gira celebración de los 35 años de "Magos, espadas y rosas" , el 19 de noviembre en Movistar Arena, el álbum que marcó generaciones en la historia del rock en español y fue celebrado con un show épico de la mano de Walter Giardino y compañía.

Temas
Seguí leyendo

Santiago Motorizado presenta "El Retorno" en una gira en Galicia

Charly García sorprendió a León Gieco en medio de un recital

La familia de Mick Jagger pide ayuda tras una misteriosa desaparición

Robbie Williams superó un récord que tenían Los Beatles

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Wanda Nara, acusada de sucia. 
¡Ups!

Una famosa trató de sucia a Wanda Nara: "Tenés que pegarte una ducha"

Las más leídas

Te Puede Interesar

Rata Blanca, de festejo. 
Qué sea rock.

Rata Blanca celebra los 35 años de "Magos, Espadas y Rosas" en la Provincia