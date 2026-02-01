Rata Blanca celebra los 35 años de "Magos, Espadas y Rosas" en la Provincia

Rata Blanca anuncia su regreso a la Provincia en el marco de la gira de celebración del 35 aniversario de su álbum “Magos, Espadas y Rosas”, un disco que se convirtió en un clásico del heavy metal y del rock argentino.

La esperada cita con la banda liderada por Walter Giardino será el domingo 5 de abril a las 21 en la Sala Ginastera del Teatro Argentino de la Ciudad de La Plata.

Las entradas está a la venta por sistema Livepass. Mientras que comprando con tarjetas del Banco Provincia tenes cuatro cuotas sin interes y 25% de reintegro.

"Magos, espadas y rosas", lanzado en 1990, es un disco fundamental del género que ha marcado un antes y un después en la historia del rock en español y en la carrera de Rata Blanca.

Con clásicos como "La leyenda del hada y el mago", "Mujer amante" y "El camino del sol", no sólo consagró a la banda liderada por Walter Giardino en Argentina sino que también la catapultó al reconocimiento en toda América latina y España.

La banda dio inicio a la gira celebración de los 35 años de "Magos, espadas y rosas" , el 19 de noviembre en Movistar Arena, el álbum que marcó generaciones en la historia del rock en español y fue celebrado con un show épico de la mano de Walter Giardino y compañía.