Santiago Motorizado presenta "El Retorno" en una gira en Galicia

Santiago Motorizado, el líder de la banda de rock El mato a un policía motorizado, se presentará los próximos días 4, 5 y 6 febrero en las ciudades Ourense, Vigo y Santiago, en Galicia, al norte de España, “El Retorno”, su debut en solitario.
Santiago Motorizado, el líder de El mato a un policía motorizado, mostrará su primer trabajo en solitario con shows en varias ciudades de Galicia.
Santiago Motorizado, el líder de la banda de rock El mato a un policía motorizado, se presentará los próximos días 4, 5 y 6 febrero en las ciudades Ourense, Vigo y Santiago, en Galicia, al norte de España, “El Retorno”, su debut en solitario.
Se trata de una obra profundamente singular y una joya para los admiradores del estilo tan personal del compositor argentino. Cada canción de “El Retorno” refleja las pasiones de Santiago Motorizado: el cine, los héroes que lo han inspirado, el fútbol y las sutilezas del amor, entre encuentros y desencuentros.
A través de diez temas, el músico lleva en un viaje hacia sus inquietudes más personales. Siguiendo ese ritmo soft rock asimilado a El mato a un policía motorizado pero en una clave más acústica, Santiago Motorizado consigue un sonido clásico y directo que impacta al oyente con cada acorde. Y su excelente lírica, que salta entre emociones sin dificultad, refuerza la esencia tan especial de su música de rock.
En Galicia, las actuaciones de Santiago Motorizado tendrán lugar en principio el 4 de febrero en el Café Torgal de Ourense. Mientras que el día 5 serán la cita en la Sala Radar de Vigo y el 6 de febrero tocará en la Riquela de Santiago de Compostela.