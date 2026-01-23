Santiago Motorizado presenta "El Retorno" en una gira en Galicia

Santiago Motorizado, en plan solista.

Santiago Motorizado, el líder de la banda de rock El mato a un policía motorizado, se presentará los próximos días 4, 5 y 6 febrero en las ciudades Ourense, Vigo y Santiago, en Galicia, al norte de España, “El Retorno”, su debut en solitario.

Se trata de una obra profundamente singular y una joya para los admiradores del estilo tan personal del compositor argentino. Cada canción de “El Retorno” refleja las pasiones de Santiago Motorizado: el cine, los héroes que lo han inspirado, el fútbol y las sutilezas del amor, entre encuentros y desencuentros.

image Santiago Motorizado con su disco, con rock y otros sonidos. A través de diez temas, el músico lleva en un viaje hacia sus inquietudes más personales. Siguiendo ese ritmo soft rock asimilado a El mato a un policía motorizado pero en una clave más acústica, Santiago Motorizado consigue un sonido clásico y directo que impacta al oyente con cada acorde. Y su excelente lírica, que salta entre emociones sin dificultad, refuerza la esencia tan especial de su música de rock.

Dónde serán los shows de Santiago Motorizado En Galicia, las actuaciones de Santiago Motorizado tendrán lugar en principio el 4 de febrero en el Café Torgal de Ourense. Mientras que el día 5 serán la cita en la Sala Radar de Vigo y el 6 de febrero tocará en la Riquela de Santiago de Compostela.

