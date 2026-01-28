La familia de Mick Jagger pide ayuda tras una misteriosa desaparición

Una hora después de su llegada, Key fue visto abandonando el lugar solo, caminando con sus manos en los bolsillos. Luego se lo vio pasando por delante del Wellington Pub en Old Road, en dirección al puerto de Boscastle, hacia el río Valency.
La policía busca al familiar de Mick Jagger
La policía está en plena búsqueda del familiar de Mick Jagger, según lo expresaron oficialmente. “La policía está cada vez más preocupada por el paradero de un hombre de 37 años que ha sido dado por desaparecido en la zona de Boscastle”, publicó la página de Facebook del departamento de policía del lugar.
Assisi es la nieta mayor de la leyenda del rock Mick Jagger, líder de los Rolling Stones, de 82 años, e hija de Jade y su expareja, el artista Piers Jackson. La mujer y Key viven en Cornualles, donde crían a sus dos hijos pequeños, Ezra, de 11 años, y Romy, de seis.