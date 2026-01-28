miércoles 28 de enero de 2026
Alerta.

La familia de Mick Jagger pide ayuda tras una misteriosa desaparición

Buscan desde hace días al marido de la nieta mayor de Mick Jagger, cantante de los Rolling Stones. Fue visto por última vez el viernes pasado en un bar.

El chef, que tiene dos hijos con Jackson, fue visto por última vez en Cobweb Inn, un pub de Boscastle. Las cámaras de seguridad del bar muestran al hombre sentado en la barra del local.

Una hora después de su llegada, Key fue visto abandonando el lugar solo, caminando con sus manos en los bolsillos. Luego se lo vio pasando por delante del Wellington Pub en Old Road, en dirección al puerto de Boscastle, hacia el río Valency.

La policía busca al familiar de Mick Jagger

La policía está en plena búsqueda del familiar de Mick Jagger, según lo expresaron oficialmente. “La policía está cada vez más preocupada por el paradero de un hombre de 37 años que ha sido dado por desaparecido en la zona de Boscastle”, publicó la página de Facebook del departamento de policía del lugar.

Assisi es la nieta mayor de la leyenda del rock Mick Jagger, líder de los Rolling Stones, de 82 años, e hija de Jade y su expareja, el artista Piers Jackson. La mujer y Key viven en Cornualles, donde crían a sus dos hijos pequeños, Ezra, de 11 años, y Romy, de seis.

