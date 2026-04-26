Massacre anuncia una nueva fecha en la Provincia de Buenos Aires

Massacre , la legendaria banda de rock alternativo liderada por Wallas, anuncia una nueva fecha en la Provincia de Buenos Aires. La cita será en el Teatro Ópera La Plata, el viernes 29 de mayo, en el marco de su nueva gira nacional.

Cada fecha de esta gira promete ser un encuentro cargado de potencia, con la performance única de Wallas, su multifacético cantante.

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Massacre recorrerá las grandes canciones que marcaron la historia de la banda, combinando un clima psicodélico, momentos íntimos y la energía característica que la convirtió en una de las referencias del rock alternativo argentino.

El 2025 fue un año histórico para la banda: recibió el reconocimiento de la industria musical con dos Premios Gardel —“Mejor Álbum de Rock” y “Productor del Año” para Gustavo Santaolalla por su trabajo en “Nueve”—, y consolidó una mayor exposición mediática de Walas, impulsada por su participación en MasterChef Celebrity Argentina, que dejó momentos memorables para la audiencia.

En este 2026, Massacre arrancó el año a puro shows, con presencia en grandes festivales como Lollapalooza y Noches del Lunario en Rosario, y se prepara para brindar un recital único el viernes 8 de mayo en el C Art Media, en Buenos Aires.

Dónde conseguir las entradas para Massacre

Entradas a la venta por sistema Livepass y boletería del teatro. Comprando con tarjeta del Banco Provincia tenes 4 cuotas sin interés