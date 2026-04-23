Operaron a Charly García: cómo sigue su evolución

Charly García fue sometido a una nefrectomía parcial en una intervención programada y permanece en observación en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento luego de una cirugía exitosa, a partir de lo que confirmó su mánager a LAM , en América TV.

La recuperación, según contaron en el programa de Ángel de Brito , sigue adelante en una habitación común, acompañado por un procedimiento de diálisis para preservar la función renal.

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La decisión de optar por una nefrectomía parcial, informada oficialmente por el entorno de Charly García y ratificada por los profesionales consultados por LAM, responde a criterios médicos orientados a mantener la mayor funcionalidad posible del sistema renal.

Preocupación de los seguidores de Charly García

La noticia generó preocupación entre sus seguidores debido a los antecedentes de salud del artista, que en los últimos años atravesó distintas internaciones y tratamientos médicos.

image Charly García, en recuperación.

De esta manera, el entorno de Charly García buscó transmitir calma mientras el músico continúa recuperándose favorablemente tras la intervención quirúrgica.

Durante las últimos tiempos, el músico también fue protagonista de diferentes salidas e interacciones públicas. Sorprendió a León Gieco durante una visita a Uruguay, recorrió el Museo Malba y compartió momentos junto a Rosario Ortega, su corista.