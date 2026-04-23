jueves 23 de abril de 2026
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23 de abril de 2026
Preocupación.

Operaron a Charly García: cómo sigue su evolución

Charly García fue intervenido quirúrgicamente, en una cirugía programada, y en dieron detalles sobre cómo se encuentra el ídolo del rock argentino.

Operaron a Charly García.&nbsp;

Operaron a Charly García. 

La recuperación, según contaron en el programa de Ángel de Brito, sigue adelante en una habitación común, acompañado por un procedimiento de diálisis para preservar la función renal.

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La decisión de optar por una nefrectomía parcial, informada oficialmente por el entorno de Charly García y ratificada por los profesionales consultados por LAM, responde a criterios médicos orientados a mantener la mayor funcionalidad posible del sistema renal.

Preocupación de los seguidores de Charly García

La noticia generó preocupación entre sus seguidores debido a los antecedentes de salud del artista, que en los últimos años atravesó distintas internaciones y tratamientos médicos.

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Charly García, en recuperación.

Charly García, en recuperación.

De esta manera, el entorno de Charly García buscó transmitir calma mientras el músico continúa recuperándose favorablemente tras la intervención quirúrgica.

Durante las últimos tiempos, el músico también fue protagonista de diferentes salidas e interacciones públicas. Sorprendió a León Gieco durante una visita a Uruguay, recorrió el Museo Malba y compartió momentos junto a Rosario Ortega, su corista.

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