El emotivo encuentro entre Charly García y Gilberto Gil en el Movistar Arena

Durante su presentación del miércoles en el microestadio Movistar Arena , el reconocido cantautor brasileño Gilberto Gil tuvo la oportunidad de reunirse con Charly García. Este evento formó parte del "Tempo Rei Tour", marcando su regreso a Argentina y su reencuentro con el público local.

El espectáculo se destacó por ser el regreso al país de Gilberto Gil y su reencuentro con el público argentino. El artista brasileño, que formó parte del movimiento conocido como Tropicalisimo, coronó esta visita con su encuentro con el ídolo del rock argentino . Rubén Rada y Renata Schussheim también fueron parte del encuentro.

Desde el ingreso al estadio, se podían escuchar los rumores que referían al encuentro entre dos grandes: “Hay un palco preparado para Charly García ”, entre tantos. Minutos después se confirmó la reunión.

Charly García, de 74 años, fue llevado hasta el detrás de escena, dónde cruzó algunas palabras con su colega brasileño, que ya orilla los 83 años.

Con producción de Fenix Entertainment y el acompañamiento de El ojo del arte, el microestadio se colmó de ansias por recibir a Gilberto Gil. Gisela Asmundo, directora del portal especializado en arte, relató la reunión entre las dos eminencias de la música.

image Gilberto Gil y Charly García.

Mientras que explicó que fue una conversación “relajada y amena”, entre los referentes de la historia musical de América latina, que se alegraron de verse en persona.

A lo largo de su carrera, Gil se consolidó como una de las figuras centrales de la música brasileña, con un recorrido que incluye su participación en el movimiento tropicalista, su detención durante la dictadura militar y su posterior exilio en Londres, además de su paso por la función pública como ministro de Cultura de Brasil entre 2003 y 2008.