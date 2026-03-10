Ciro y Los Persas vuelven a Buenos Aires: cómo conseguir las entradas

Ciro y Los Persas anunció oficialmente su regreso a los escenarios de la Ciudad de Buenos Aires con un show programado para el próximo 24 de octubre en el Estadio Diego Armando Maradona de Argentinos Juniors en el barrio de La Paternal.

La noticia la adelantó el propio líder de la banda durante su presentación en el Cosquín Rock 2026 y, recientemente, confirmó el show a través de sus redes sociales. Las entradas ya están a la venta a través de Ticketek desde $69.000.

La banda arrancó el 2026 con un show muy especial el 11 de enero en Medio y Medio, en Uruguay, donde Andrés Ciro celebró su cumpleaños junto al público, y cerró el mes en el Bendu Arena de Mar del Plata, con entradas agotadas.

En febrero, también participó de las ediciones del Cosquín Rock en Paraguay y Argentina, reafirmando nuevamente su lugar en uno de los escenarios más emblemáticos de la música.

Ciro y los Persas sigue con una agenda cargada que continuará el 21 de marzo en el Cosquín Rock Uruguay, el 16 de abril en Salta, el 18 de abril en Santiago del Estero, el 16 de mayo en Corrientes y el 23 de mayo en Santa Fe.

Mientras que en la gira europea iniciará en septiembre y los llevará por las ciudades de Barcelona, Madrid, Mallorca, Málaga, Dublin y Copenhague.