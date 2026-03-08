Turf hace una escala en la Provincia de Buenos Aires con su "Polvo de estrellas"

Turf , la banda que lidera Joaquín Levinton, atraviesa un gran presente con más de dos décadas de trayectoria, mientras que sigue reinventándose y conquistando nuevas audiencias sin perder la esencia que los convirtió en íconos de la escena rock argentino.

Luego de la presentación en el Cosquín Rock, la banda saldrá a escena el sábado 14 de enero a las 20 en la provincia de Buenos Aires, más precisamente en el Teatro Argentino de La Plata. Las entradas están a la venta por sistema Livepass y boletería del teatro. Comprando con tarjetas del Banco Provincia tenes 4 cuotas sin interés.

Su más reciente trabajo discográfico, “Polvo de Estrellas”, es una ambiciosa propuesta sonora y audiovisual de Turf que reafirma su lugar de privilegio en la escena musical actual.

Se trata de un álbum-concepto que reversiona los grandes clásicos del grupo con una mirada fresca, contemporánea y colaborativa. Cada canción fue interpretada junto a grandes artistas de distintas generaciones y estilos, en un formato que simula un show televisivo conducido por el propio Joaquín Levinton.

Invitados de lujo como Lali, Milo J, Miranda!, Conociendo Rusia, Santiago Motorizado, Fito Páez, Vicentico, Luck Ra, La Delio Valdez y Yami Safdie, se sumaron al proyecto, que ya es considerado uno de los lanzamientos más importantes del año.

Con una propuesta que combina lo mejor del repertorio clásico de la banda con nuevas versiones e interpretaciones inolvidables, “Polvo de Estrellas” es tanto una celebración de su legado como una declaración de vigencia.

El álbum incluye interpretaciones de clásicos como “Pasos al Costado” (Milo J), “Loco un Poco” (Lali Espósito), “Magia Blanca” (Conociendo Rusia), y “Contacto” (Fito Páez).