domingo 01 de marzo de 2026
1 de marzo de 2026
Para agendar.

Kapanga celebra sus 30 años en Temperley y con una gira por la Provincia

Kapanga, una banda que va del rock a otros géneros, tiene agendada presentaciones en Auditorio Sur de Temperley y otros escenarios bonaerenses.

Kapanga, de gira en la Provincia.&nbsp;

Kapanga, la banda que combina rock con otros géneros, continúa festejando sus 30 años con una gira que lo llevará por todo el país. Ahora anunciaron un periplo por la Provincia con escalas en Temperley, Monte Grande, Quilmes, San Miguel, Haedo y La Plata.

La banda tiene agendado un sus shows el 25 de abril en Auditorio Sur de Temperley. El festejo no solo recorre su camino, sino también reafirma esa identidad que los caracteriza desde el primer día, haciendo de cada show una fiesta a la altura de su historia.

Kapanga no para y sigue su gira

Además, días atrás la banda presentó “No me sueltes”, uno de los tantos clásicos de Kapanga, demuestra la relación eterna que tiene la banda con la música y su público. Como bien dice la letra: “Y vamos a ver si es fuerte este amor, por última vez celebremos que si hay un abismo saltamos los dos”.

Este año Kapanga está celebrando su aniversario número 30, regalándonos colaboraciones que formarán parte de su próximo álbum.

image

Ya se dieron a conocer “El Mono Relojero” con Damas Gratis, “La Crudita” junto a Los Caligaris y Los Estrambóticos, “Desearía” con Bándalos Chinos.

Y esta vez revelan al gran invitado Milo J, con una versión en vivo que plasma el respeto y admiración musical entre ambas generaciones

