El rockero homenaje de Laura Pausini a Fito Páez

El lanzamiento de una nueva versión de Mariposa Tecknicolor unió a dos figuras esenciales del pop y rock: Laura Pausini y Fito Páez. La artista italiana presentó su reinterpretación de este clásico, en Yo Canto 2, su nuevo proyecto.
La artista italiana presentó su reinterpretación de un tema de Fito Páez, en Yo Canto 2, su nuevo proyecto. Escuchalo acá.
El lanzamiento de una nueva versión de Mariposa Tecknicolor unió a dos figuras esenciales del pop y rock: Laura Pausini y Fito Páez. La artista italiana presentó su reinterpretación de este clásico, en Yo Canto 2, su nuevo proyecto.
En la voz de Pausini, la canción mantiene su esencia rock-pop, pero adquiere nuevos matices gracias a la fuerza y la profundidad vocal que caracterizan a la intérprete italiana. La historia de Mariposa Tecknicolor se remonta a 1994, cuando el rosarino la compuso y la convirtió rápidamente en un himno generacional
La propia Laura explicó los motivos detrás de su elección: “Esta canción es mi homenaje a Argentina y al talento inmenso de Fito Páez -quien, además, celebra su cumpleaños el 13 de marzo-. Fito ha sido siempre uno de mis cantautores de rock latino favoritos, y esta canción de 1994 es un verdadero himno de esperanza y una hermosa metáfora de transformación", dijo la cantante italiana.