21 de febrero de 2026
Qué onda.

El rockero homenaje de Laura Pausini a Fito Páez

La artista italiana presentó su reinterpretación de un tema de Fito Páez, en Yo Canto 2, su nuevo proyecto. Escuchalo acá.

Homenaje: Laura Pausini rindió tributo a Fito Páez con un clásico del rosarino.

Homenaje: Laura Pausini rindió tributo a Fito Páez con un clásico del rosarino.

En la voz de Pausini, la canción mantiene su esencia rock-pop, pero adquiere nuevos matices gracias a la fuerza y la profundidad vocal que caracterizan a la intérprete italiana. La historia de Mariposa Tecknicolor se remonta a 1994, cuando el rosarino la compuso y la convirtió rápidamente en un himno generacional

Fito Páez y Julia Mengolini, en otros tiempos.
Donde hubo fuego...

Fito Páez habría iniciado un nuevo romance con Julia Mengolini
Fito Páez despidió a Miguel Ángel Russo.
Dolor

La sentida despedida de Fito Páez a Miguel Ángel Russo
La propia Laura explicó los motivos detrás de su elección: “Esta canción es mi homenaje a Argentina y al talento inmenso de Fito Páez -quien, además, celebra su cumpleaños el 13 de marzo-. Fito ha sido siempre uno de mis cantautores de rock latino favoritos, y esta canción de 1994 es un verdadero himno de esperanza y una hermosa metáfora de transformación", dijo la cantante italiana.

Temas
