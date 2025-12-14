domingo 14 de diciembre de 2025
Escribinos
14 de diciembre de 2025
Parte médico.

Cómo evoluciona Joaquín Levinton, internado en el Hospital Fernández tras el infarto

El grupo Turf emitió un comunicado en el que difundió el último parte médico de Joaquín Levinton, quien se encuentra internado en el Hospital Fernández.

Joaquín Levinton continúa evolucionando en el Hospital Fernández tras el infarto.

Joaquín Levinton continúa evolucionando en el Hospital Fernández tras el infarto.

El grupo Turf, informó mediante un comunicado el estado de salud de Joaquín Levinton y explicaron que el músico continúa evolucionando de manera “favorable”, tras haber sufrido un infarto, y que podría recibir el alta en los próximos días.

El cantante -de 50 años- permanece internado en el Hospital Fernández, donde recibe atención médica y acompañamiento profesional permanente.

Lee además
Joaquin Levinton.
Preocupación.

Joaquín Levinton se descompensó en un bar y fue internado de urgencia
Joaquín Levinton, líder de Turf. 
Preocupación.

Qué dice el parte médico de Joaquín Levinton tras su internación

Según supo la agencia Noticias Argentinas, el grupo informó en sus historias de Instagram que el cantante se encuentra de buen ánimo y acompañado por su familia durante el proceso de recuperación.

Además, destacaron que dee mantenerse esta evolución positiva, Levinton podría recibir el alta médica en los próximos días y continuar su recuperación en su domicilio: “Actualmente se encuentra acompañado por su familia y de muy buen ánimo. De continuar con esta evolución positiva, en los próximos días podría recibir el alta médica para continuar su recuperación en su hogar”.

Finalmente, agradecieron las múltiples muestras de cariño, apoyo y buenos deseos que recibieron durante este tiempo y que fueron muy importantes para sobrellevar la situación. “Muchas gracias por todo el amor que nos envían”, concluyeron el escrito.

Temas
Seguí leyendo

Joaquín Levinton se descompensó en un bar y fue internado de urgencia

Qué dice el parte médico de Joaquín Levinton tras su internación

Cuál es preocupación de la China Suárez por sus escenas de sexo

Pamela Anderson dio detalles sobre su romance fugaz con Liam Neeson

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
La China Suárez tendrá fuertes escenas en En el barro.  video
¡Ups!

Cuál es preocupación de la China Suárez por sus escenas de sexo

Las más leídas

Te Puede Interesar

Calor intenso y pocas nubes: así estará el clima en Lomas
Casi verano.

Calor intenso y pocas nubes: así estará el clima en Lomas