Cómo evoluciona Joaquín Levinton, internado en el Hospital Fernández tras el infarto

Joaquín Levinton continúa evolucionando en el Hospital Fernández tras el infarto.

El grupo Turf, informó mediante un comunicado el estado de salud de Joaquín Levinton y explicaron que el músico continúa evolucionando de manera “favorable”, tras haber sufrido un infarto, y que podría recibir el alta en los próximos días.

El cantante -de 50 años- permanece internado en el Hospital Fernández, donde recibe atención médica y acompañamiento profesional permanente.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, el grupo informó en sus historias de Instagram que el cantante se encuentra de buen ánimo y acompañado por su familia durante el proceso de recuperación.

Además, destacaron que dee mantenerse esta evolución positiva, Levinton podría recibir el alta médica en los próximos días y continuar su recuperación en su domicilio: “Actualmente se encuentra acompañado por su familia y de muy buen ánimo. De continuar con esta evolución positiva, en los próximos días podría recibir el alta médica para continuar su recuperación en su hogar”.

Finalmente, agradecieron las múltiples muestras de cariño, apoyo y buenos deseos que recibieron durante este tiempo y que fueron muy importantes para sobrellevar la situación. “Muchas gracias por todo el amor que nos envían”, concluyeron el escrito.

