viernes 12 de diciembre de 2025
Preocupación.

Qué dice el parte médico de Joaquín Levinton tras su internación

Joaquín Levinton, líder de Turf, fue internado por una descompensación en el Hospital Fernández y se informó como continúa su evolución.

Joaquín Levinton, líder de Turf.&nbsp;

El centro de salud porteño difundió un parte médico oficial detallando el estado de salud del popular artista del mundo del rock y los procedimientos realizados.

"Durante la noche de ayer Joaquín Levinton sufrió un malestar en el pecho, ante esta situación, se llamó al SAME que lo trasladó de inmediato a la guardia del Hospital Fernández. En el centro de salud se le realizó un chequeo completo, tras el cual los médicos determinaron la necesidad de colocarle un stent. El procedimiento se realizó con éxito y Joaquín se encuentra estable, fuera de peligro y evolucionando favorablemente, actualmente en proceso de recuperación", informaron.

El uso de un “stent” es utilizado para restaurar el flujo sanguíneo adecuado en la arteria afectada al momento de ingresar, procedimiento que se realizó con “éxito”.

De esta forma, la institución reveló que Joaquín Levinton permanece internado bajo la supervisión del equipo médico, con un pronóstico que, tras la intervención, se mantiene favorable.

La publicación de Joaquín Levinton previo a su internación

En las horas previas a ser asistido por el SAME, Joaquín Levinton se mostró activo en sus redes sociales, posando muy elegante y sentado en un vestidor.

Además, promocionó su último proyecto alejado de la música: un libro titulado “Las 4 puertas hacia el orden interior”. “Se vienen cositas…”, anunció el cantante, que actualmente se encuentra en la unidad coronaria del Hospital Fernández.

El posteo de Joaquín Levinton, líder de Turf.

Joaquín Levinton es sinónimo de rock argentino. Nacido el 3 de marzo de 1975, se consolidó como uno de los referentes de la música local desde mediados de los años 90, tanto por su trabajo como compositor y cantante como por sus entrevistas en las que siempre da de qué hablar.

