Lomas de Zamora celebrará la Navidad con un show de Nonpalidece.

En el marco de las celebraciones por las fiestas , el Municipio de Lomas de Zamora realizará el Festival “ Navidad en Comunidad”, una jornada cultural y solidaria que tendrá lugar el sábado 20 de diciembre desde las 17, en la Plaza Grigera (Av. Hipólito Yrigoyen 8700). El evento contará con el cierre musical a cargo de Nonpalidece , una de las bandas de reggae más reconocidas del país.

En este sentido, a lo largo del festival se desarrollará una colecta de juguetes destinada a chicos y chicas de instituciones locales, en el marco de la campaña solidaria impulsada por el Programa Compartir Lomas. El Municipio invita a todas las familias a acercar un juguete nuevo o en buen estado para ser donado en estas fiestas.

"La propuesta forma parte del calendario de celebraciones de fin de año con las que Lomas de Zamora reafirma su compromiso con la integración social, el acceso a la cultura y el trabajo conjunto con la comunidad. Esperamos a todos los vecinos y vecinas para compartir una tarde especial en familia", destacaron desde el Municipio.

Nonpalidece es una de las bandas fundamentales del reggae argentino, surgida a mediados de los ’90. Con una trayectoria que combina giras internacionales, discos emblemáticos y una identidad sonora que mezcla reggae roots con influencias locales, el grupo consolidó un estilo propio que lo posicionó como referente indiscutido de la escena. Su música, cargada de mensajes positivos, conciencia social y una energía contagiosa, mantiene un vínculo sólido con distintas generaciones de seguidores.

En abril de este año, Nonpalidece se presentó por primera vez en Movistar Arena de Buenos Aires, en un show multitudinario donde estrenó su disco Hecho en Jamaica. En mayo brindaron con dos shows en Groove Palermo bajo un formato “a la carta” en el que el público elegía parte del repertorio, marcando un reencuentro íntimo y participativo con su audiencia.

Luego, como parte de su Gira Celebración 2025, la banda volvió a su habitual reducto porteño: La Trastienda Club y el Patio del CC Konex, celebrando sus 29 años de trayectoria.

Hoy la banda continúa expandiendo su propuesta con nuevas canciones, colaboraciones y una presencia sostenida en los escenarios más importantes del país y la región.