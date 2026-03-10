martes 10 de marzo de 2026
10 de marzo de 2026
Enfrentamiento.

Fuerte tiroteo de la Policía de Lomas de Zamora durante un allanamiento en una pool party

Buscaban a dos integrantes de una banda que robaba autos. Los delincuentes los recibieron con disparos. El tiroteo dejó un muerto.

El feroz tiroteo quedó filmado.

La investigación apuntaba a un grupo delictivo que era manejado por un preso desde una cárcel. Concretamente, la banda había cometido varios robos de vehículos y también algunas entraderas.

Los detectives de la DDI de Lomas de Zamora buscaban a dos jóvenes de 22 y 23 años. Por una historia de Instagram de uno de los sospechosos, supieron que iban a hacer una pool party junto a varias personas en una quinta ubicada en la localidad de 9 de Abril.

A partir de ese dato, se organizó un allanamiento de urgencia del cual participó la propia DDI de Lomas junto a efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD). Al llegar al lugar, se vivió un verdadero infierno.

Embed

Feroz tiroteo en Esteban Echeverría

Apenas cruzaron el portón de la quinta, los efectivos fueron recibidos a los tiros. Les disparó un hombre desde una ventana en la planta alta de la casa. Inmediatamente respondieron a la agresión y se desató un feroz tiroteo.

Mientras los policías avanzaban, varios jóvenes que participaban de la fiesta se tiraron al suelo con las manos en la cabeza y fueron reducidos.

delincuente
Durante el tiroteo, uno de los delincuentes saltó al vacío y murió.

Producto del tiroteo, murió un joven de 23 años que recibió un balazo en la cabeza y otro en el tórax. Durante la balacera había saltado por una ventana hacia un terreno lindero, donde finalmente perdió la vida. Según fuentes policiales, no estaba entre los buscados pero tenía antecedentes penales.

Los dos miembros de la banda quedaron detenidos e imputados por “asociación ilícita, robo agravado con armas de fuego y encubrimiento”. Intervino la Unidad Funcional de Instrucción N°3 de Lomas de Zamora.

