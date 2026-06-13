Cómo fue el romance de Sofi Martínez y Diego Leuco

Sofi Martínez , hoy en la cobertura del Mundial 2026 para Telefe , habló sobre lo que significó su romance con Diego Leuco , un vínculo que marcó un antes y un después en su vida en una entrevista fue realizada por Nacho Elizalde en Hay Amor.

Todo comenzó en los pasillos de El Trece cuando Sofi Martínez trabajaba con Guido Kaczka y Diego Leuco era parte del programa de Mariana Fabbiani.

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“En un momento yo lo miré y dije: 'A mí este pibe me gusta'", recordó con emoción sobre aquella noche donde sonaba de fondo "Intento" de Ulises Bueno.

El primer beso, en la barra de un monoambiente en Victoria, selló el inicio de una historia que, según ella, "funcionó de manera muy natural".

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Idas y vueltas del romance

De todos modos, Sofi Martínez confesó que sintió "full vértigo" al entender que su intimidad dejaría de ser solo de ellos para ser un poco de todos. Pero el mayor obstáculo no fue el afuera, sino el "destiempo" emocional entre ambos.

"A mí se me partió el corazón cuando yo se lo dije", relató Sofi Martínez sobre el momento en que decidió cortar porque ella "estaba para un poco más" y él no.

"Me invadía la sensación de estoy mal pero estoy mejor que ayer, porque ayer estaba metida en el pantano de estar con alguien que no me quiere lo suficiente o como yo", dijo.

image Sofi Martínez y Diego Leuco.

Tras un año y medio de separación, el reencuentro se dio a través de unas camisetas de la NBA. La periodista percibió algo distinto: "Me está mirando con unos ojos que no eran los ojos de te quiero ver la camiseta y nada más".

"Yo vengo combo", le advirtió, refiriéndose a su arraigo familiar, sus amigos y sus domingos innegociables. Él aceptó el desafío: "Sí, yo quiero todo el combo". Así comenzó una etapa de convivencia de diez meses que ella atesora como una "relinda experiencia".

Tras un periodo de dos años de "idas y vueltas", entendieron que seguir intentándolo podría lastimar lo bueno que habían construido.