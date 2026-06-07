Cómo comenzó el romance de Lionel Scaloni y Elisa Montero

Lionel Scaloni, el DT de la Selección Argentina , está casado con la mallorquina Elisa Montero y tiene dos hijos juntos, Ian y Noah. Hace unos años, el entrenador contó con lujo de detalles en su biografía cómo hizo para conquistarla.

“La conocí en Mallorca, en un restaurant. Teníamos una cena con el equipo y ella estaba con sus compañeras de vóley. La vi y fue un flechazo. Cuando pasó con una amiga al baño, la encaré. Charlé dos minutos, o menos, le hice las típicas preguntas. Nada, no me dio ni pelota. Muy borde, como dicen acá, antipática, seca. Pero a mí me gustó y me quedé con la idea. Yo no había tenido casi noviazgos, uno solo y nada serio”, contó Lionel Scaloni sobre lo ocurrido en 2008.

Y siguió: “Empecé a buscar su teléfono para contactarla. Volví al restaurant, pregunté quién había hecho la reserva, ahí me contestaron que era de tal club de vóley, pero no me querían dar ningún teléfono. Rompí los huevos 20 días hasta que me dieron el contacto de una compañera de Elisa”.

Lionel Scaloni tuvo que lucharla

En el libro de Diego Borinsky, Lionel Scaloni siguió dando detalles sobre cómo tuvo que lucharla para conseguir el amor de Elisa.

“Pero no había caso, no me pasaban su número, era un círculo muy cerrado, hasta que aflojó, la llamé, quedamos, empezamos a charlar, todo muy tranquilo y relajado. Yo tenía 30 años; ella, 28. Era algo serio”, continuó.

“Llevó un tiempito. El tema es que, a los pocos meses, cuando la relación ya estaba encaminada, se terminaba mi cesión en Mallorca y tenía que volver a la Lazio”, explicó.

Y agregó más datos: “Elisa, además, trabajaba en Olivetti, la empresa de sus padres, la de las máquinas de escribir. No era un filtro fácil de superar. Antonio, mi suegro, es un tipo de costumbres antiguas, muy culto, muy lector. Cuando llegó el momento de la presentación y fui a comer a su casa, sus padres se dieron cuenta que iba en serio”, concluyó.