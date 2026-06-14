La nafta aumentó un 24,3% desde el inicio de la guerra en Argentina: es la mayor suba de la región

Los aumentos quedaron exhibidos en los surtidores de las estaciones de servicio de Argentina

Argentina es el país exportador de petróleo en América latina que más aumentó el precio de la nafta desde el comienzo del conflicto entre Irán y Estados Unidos , según reveló un informe del Instituto Argentina Grande.

Desde finales de febrero de este año, el precio de la nafta en la Argentina registró un incremento del 24,3% en dólares, una cifra que sitúa al país a la cabeza de lo que el reporte denomina la “Copa América del aumento de la Nafta”.

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El aumento es significativamente superior al de otros países exportadores de petróleo de la región: supera por 10 puntos al de Ecuador (14,7%), es el doble que el de México (10,7%), es cinco veces mayor que el de Brasil (4,9%) y está muy por encima del alza de Colombia (1,9%).

De esta manera, los aumentos exhibidos en los surtidores de las estaciones de servicio de Argentina fueron superados solamente por los de otros países de la región que son importadores netos de petróleo.

La situación de la nafta en otros países

Al analizar este escenario, desde IAG remarcaron que “la mayoría de los países del mundo implementaron políticas activas para proteger a trabajadores y empresas del impacto de la crisis energética generada por la guerra en Medio Oriente”.

En este marco, el informe, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, expuso que “los argentinos pagan la nafta más cara que en EEUU y Brasil a pesar de que el ingreso de dólares por petróleo se triplicó”.

El sector petrolero tuvo un saldo positivo de divisas por US$1.983 millones en abril, cuando venía liquidando en promedio US$832 millones el último año, por lo que se exhibe un avance cercano al triple en el monto percibido.

A pesar de la marcada mejora en el ingreso de dólares al país, que aporta el sector, el reporte detalló que “los argentinos pagan el litro de nafta un 23% más caro que EEUU y un 6% más que Brasil”.

El precio de la nafta subió 59,5% desde el cambio de gestión en términos reales, y sin impuestos la nafta hubiese subido 41%. En este contexto, el consumo de nafta sigue en caída: en el primer cuatrimestre, la súper cayó 1,8% contra 2025 y 4,3% en relación a 2023.