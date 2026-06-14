La foto que Mauro Icardi publicó de la China Suárez ¡desnuda!

Mauro Icardi volvió a quedar en el centro de la escena compartir una serie de fotos de sus vacaciones en las paradisíacas Islas Maldivas junto a la China Suárez. Una de las postales fue la que más llamó la atención en las redes sociales y en los seguidores de ambos.

Las imágenes reflejan la intimidad y complicidad que atraviesan el futbolista y la actriz durante sus largas vacaciones, antes de que ambos retomen se agendas profesionales.

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La foto de la China Suárez que publicó Mauro Icardi.

Sin embargo, hubo una fotografía que rápidamente captó la atención de los usuarios de las redes sociales y que generó un enorme revuelo.

Mauro Icardi retrató a la China Suárez completamente desnuda mientras contemplaba el paisaje desde la terraza de la exclusiva habitación donde se hospedan.

De todos modos, para evitar problemas con las normas que impone Instagram, el delantero optó por cubrir las partes íntimas de su pareja con varios cuadrados blancos. La publicación recibió miles de “Me gusta” y comentarios por doquier celebrando el presente sentimental de ambos.

Mauro Icardi y la China Suárez aprovecharon su estadía en las Islas Maldivas para compartir algunas de las postales más sensuales de su mediático romance.