Por qué motivo Mauro Icardi y la China Suárez podrían volver a la Argentina

Aseguran que Mauro Icardi y la China Suárez podrían instalarse en Argentina y, de esta forma, estar más cerca de Wanda Nara y hasta de Maxi López, que también se instaló en el país con su esposa Daniela Christiansson.

En Puro Show, en El Trece, aseguraron que River Plate tendría serias intenciones de sumar al delantero para el próximo mercado de pases. “Hay fuentes que nos llevan a la posibilidad de que Mauro Icardi juegue en River Plate”, contó al aire Matías Vázquez.

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“Imagínense ese escenario de Wanda gritando los goles de Icardi, la China agarrándose de los pelos y Maxi López viendo todo”, lanzó.

“River Plate hizo una propuesta, esa es información exclusiva. Hubo una propuesta económica que lo puede convencer”, agregó el panelista.

Por su parte, Angie Balbiani destacó que la carrera de Mauro Icardi siempre estuvo ligada al fútbol europeo. “Icardi no es un jugador que estuvo en muchos equipos. La realidad es que siempre jugó en Europa: España, Italia, Francia y Turquía”, recordó.

Mauro Icardi, cerca de River

Además, en el programa citaron información de un medio especializado en fichajes que aseguró que el nuevo director deportivo de River, Pablo Longoría, ya habría tomado contacto con el entorno del futbolista. “En River consultaron por las pretensiones económicas del jugador para ficharlo en el próximo mercado”, detallaron.

Según trascendió, el delantero todavía no aceptó la propuesta de renovación del Galatasaray, que implicaría una reducción salarial cercana al 40%, y podría quedar libre en julio.

Mauro Icardi con la camiseta del Galatasaray. Mauro Icardi puede dejar el Galatasaray.

El periodista deportivo Sebastián Srur confirmó el interés concreto del club de Núñez. “River tiene serias intenciones de traerlo y está a la expectativa de que Mauro Icardi conteste. River ofreció una cifra muy importante para el fútbol argentino, pero Icardi pidió más que el doble de lo que ofrecieron”, reveló.