jueves 28 de mayo de 2026
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28 de mayo de 2026
Desde las 11.

Nueva movilización en Lomas contra la privatización de AySA

Vecinos y organizaciones sociales acompañan el proyecto en el Concejo Deliberante de Lomas para rechazar el avance de la privatización.

Nueva movilización en Lomas contra la privatización de AySA.

Nueva movilización en Lomas contra la privatización de AySA.

La convocatoria será a las 11 en el Concejo Deliberante, ubicado sobre Manuel Castro 220, aunque el ingreso al edificio legislativo se realiza por la calle Azara. Allí se tratará un proyecto vinculado al rechazo de la privatización de la compañía estatal.

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Rechazo popular a la privatización de AySA

La protesta se da en el marco de distintas acciones impulsadas en el distrito por el Foro Hídrico de Lomas y agrupaciones que integran el Espacio Intercuencas. Días atrás, las organizaciones presentaron un documento ante el Municipio y el Concejo Deliberante para expresar su preocupación por el proceso de privatización de AySA y reclamar que el acceso al agua potable “no quede sujeto a criterios de rentabilidad empresarial”.

Además, durante la última semana realizaron actividades de difusión y recolección de firmas en distintos puntos del distrito bajo la consigna “No a la privatización de AySA”.

El debate se produce luego de que el Gobierno nacional aprobara el nuevo contrato de concesión de AySA como parte del proceso para avanzar en la privatización de la empresa. La medida fue oficializada a través de la resolución 543/2026 y contempla la transferencia de la mayoría accionaria al sector privado.

Desde los sectores que rechazan la iniciativa advierten sobre posibles aumentos tarifarios, menor inversión en infraestructura y el impacto que podría tener sobre el acceso universal al servicio. En distintos concejos deliberantes del conurbano ya se aprobaron proyectos de repudio similares

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