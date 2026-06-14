domingo 14 de junio de 2026
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14 de junio de 2026
Increíble.

Quién era Gaspi y el escalofriante "06.14" en uno de sus videos: ¿anunció su muerte?

Con un estilo polémico y disruptivo, Gaspi había conseguido ganarse un lugar destacado en las plataformas digitales y en las redes sociales.

El escalofriante anuncio de la fecha de la muerte de Gaspi.

El escalofriante anuncio de la fecha de la muerte de Gaspi.

Este domingo se conoció la triste noticia del fallecimiento de Gaspi, el youtuber de 23 años que murió en el accidente aéreo sucedido en Brasil y en el que también perdió la vida el cantante norteamericano Oliver Tree.

Con un estilo disruptivo y más que polémico, Gaspi se destacaba entre el público juvenil con sus videos caracterizados por el humor negro, que muchas veces le costaron censuras en las plataformas digitales, además de las críticas que, como muchos le valoraban, poco le importaban.

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Solía recorrer las calles de Buenos Aires, tanto en lugares reconocidos como en zonas marginales. Allí, sacaba a la luz toda su autenticidad y su estilo border hacían que su contenido se expandiera rápidamente en las redes sociales, alcanzando incluso a quienes estaban en las antípodas de su forma de hacer humor.

El escalofriante “anuncio” de la fecha de la muerte de Gaspi en uno de sus videos

En diciembre de 2024, luego de una prolongada ausencia en el mundo virtual, Gaspi compartía un corto en el que anunciaba su regreso, titulado “la vuelta de Gaspi”. Allí, se lo veía disfrutando de una noche bizarra y alocada. Al final, al subirse a un taxi, se puede observar la hora: 06.14, lo que en las redes sociales comenzó a interpretarse como un especie de aviso de cuándo sería su muerte (en referencia a este 14 de junio de 2026).

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Conmoci&oacute;n en las redes sociales por la aparici&oacute;n del "06.14" en uno de los videos de Gaspi.

Conmoción en las redes sociales por la aparición del "06.14" en uno de los videos de Gaspi.

El video:

Embed - LA VUELTA DE GASPI

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