Murió el youtuber Gaspi en un choque de helicópteros en Brasil

El creador de contenidos argentino Gaspar Prim Díaz , conocido popularmente como Gaspi , y el cantante estadounidense Oliver Tree murieron este domingo en el choque de dos helicópteros ocurrido en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil.

Según informaron medios brasileños e internacionales, ambos viajaban en las aeronaves que colisionaron en pleno vuelo sobre la zona de Recreio dos Bandeirantes, en el oeste de Río. El accidente provocó la muerte de los seis ocupantes y es investigado por las autoridades aeronáuticas de Brasil.

Increíble. Quién era Gaspi y el escalofriante "06.14" en uno de sus videos: ¿anunció su muerte?

Los dos helicópteros impactaron en el aire por causas que todavía no fueron determinadas. Una de las aeronaves cayó sobre un estacionamiento y se incendió, mientras que los equipos de emergencia trabajaron durante varias horas en la zona para recuperar los cuerpos y asegurar el área.

Ambos mantenían una amistad y habían compartido contenidos en redes sociales durante los últimos meses.La noticia generó una fuerte conmoción tanto en la comunidad digital argentina como en la industria musical internacional.

Miles de seguidores comenzaron a despedir a los artistas en redes sociales mientras se aguardan más precisiones sobre las circunstancias que derivaron en la tragedia.

Final trágico en Brasil: quién era Gaspi

Gaspi era una de las figuras más populares del streaming y el humor digital en la Argentina. Con apenas 23 años, ya tenía un estilo único que mezclaba humor callejero, improvisación y situaciones tan desopilantes como incómodas.

Nacido en Buenos Aires el 28 de diciembre de 2002, Gaspi comenzó a ganar notoriedad cuando todavía era adolescente. Su personaje se volvió rápidamente reconocible por una voz ronca muy particular, el saludo “Buenass” y las entrevistas improvisadas que realizaba en las calles porteñas.

Con un micrófono en mano, abordaba a desconocidos y generaba situaciones que luego se viralizaban en redes sociales. Su crecimiento fue meteórico. En pocos años reunió millones de seguidores y superó ampliamente el millón de suscriptores en YouTube, convirtiéndose en una de las figuras más influyentes del humor digital argentino.

image El youtuber Gaspi tenía 23 años.

Muchos de sus videos acumulaban millones de reproducciones y eran comentados por streamers, influencers y personalidades de internet.

En 2022 recibió el premio a “Youtuber del Año” en los Coscu Army Awards, uno de los reconocimientos más importantes de la escena del streaming en Latinoamérica. Poco después atravesó un período de crisis personal que lo llevó a alejarse parcialmente de las redes y replantearse su carrera. Durante ese tiempo reconoció haber sufrido problemas vinculados a la presión de la fama y la exposición constante.

Su regreso se produjo en 2025 con un perfil diferente. Participó de “La Velada del Año” organizada por el streamer español Ibai Llanos y sorprendió a sus seguidores con una profunda transformación física y personal. Había bajado más de 20 kilos, dejado hábitos perjudiciales y comenzado una nueva etapa que él mismo describía como un intento de mostrar quién era realmente detrás del personaje de Gaspi.

Oliver Tree, con más de 11 millones de oyentes mensuales en Spotify

Nacido como Oliver Tree Nickell el 29 de junio de 1993 en Santa Cruz, California, comenzó a relacionarse con la música desde muy pequeño. Aprendió a tocar el piano a los tres años, escribió sus primeras canciones durante la infancia y más tarde exploró distintos géneros antes de encontrar el estilo que lo haría famoso.

Su salto a la popularidad llegó en 2017, cuando firmó con Atlantic Records tras el éxito viral de la canción “When I’m Down”. Poco después lanzó el EP Alien Boy y comenzó a llamar la atención por una propuesta artística que combinaba pop alternativo, rock, hip hop, electrónica y una fuerte impronta visual.

La consagración internacional llegó con Ugly Is Beautiful, su álbum debut de 2020, pero especialmente con el fenómeno mundial de “Life Goes On”, una canción que explotó en TikTok y otras redes sociales durante 2021. Un año después volvió a dominar las plataformas con “Miss You”, uno de los éxitos más reproducidos de su carrera.

También trabajaba como director, productor audiovisual, actor y humorista. Su personaje, identificado por un corte de cabello tipo taza, anteojos llamativos y vestimentas extravagantes, se convirtió en una marca registrada que lo diferenció dentro de la industria musical.

Con más de 11 millones de oyentes mensuales en Spotify, millones de seguidores en redes sociales y una propuesta artística difícil de encasillar, Oliver Tree se convirtió en una figura de culto para una generación que encontró en él una combinación de música, ironía y creatividad.