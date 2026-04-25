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25 de abril de 2026
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Los Raviolis regresan con la segunda temporada de "Piyama Party"

Con dirección de Diego Reinhold, Los Raviolis vuelven al teatro con un espectáculo de música y comedia para toda la familia.

Los Raviolis, rock para toda la familia.&nbsp;

Los Raviolis, rock para toda la familia. 

Luego de agotar funciones y convertirse en uno de los espectáculos familiares más celebrados, Los Raviolis regresan con la segunda temporada de “Piyama Party”, el show de música y comedia dirigido por Diego Reinhold que propone instalar un nuevo ciclo de teatro para disfrutar en familia.

Los domingos de mayo, junio y los dos primeros domingos de julio a las 16.30, el fenómeno de la música familiar vuelve al escenario del Paseo La Plaza con una propuesta que combina rock en vivo, humor y una puesta escénica dinámica, pensada para que tanto chicos como adultos se vean reflejados en la historia.

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“Piyama Party” parte de una situación tan cotidiana como caótica: una pareja finalmente logra organizar una noche tranquila a solas, pero una llamada inesperada cambia todos los planes.

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Los Raviolis vuelven a escena.

Los Raviolis vuelven a escena.

Sus cuatro hijos, que se habían quedado a dormir en casa de la abuela y quieren volver. A partir de ese momento, la trama se convierte en un torbellino de situaciones absurdas y reconocibles para cualquier familia.

Entre escenas delirantes y momentos emotivos, el espectáculo se construye a partir de canciones que ya se transformaron en verdaderos himnos del cancionero familiar, interpretadas con la impronta rockera que convirtió a Los Raviolis en un fenómeno único dentro de la música infantil.

Los Raviolis son una banda de rock para madres, padres y familias que se juntan para hacer música y catarsis sobre "El lado B de la crianza".

Dónde se consiguen las entradas para Los Raviolis

Entradas a la venta por Plateanet o en la boletería del teatro.

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