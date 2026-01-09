Así fue el dramático rescate de Martín Demichelis y su familia en Punta del Este

El mal momento de Martín Demichelis en Punta del Este.

Martín Demichelis, y su familia protagonizaron un dramático momento durante sus vacaciones en la ciudad uruguaya de Punta del Este . Según las imágenes que difundieron en A la Tarde, en América TV , el ex DT de River y su hijo y su sobrina debieron ser rescatados de ahogarse en el mar.

Si bien las imágenes trascendieron recientemente, el momento de tensión se vivió el pasado 31 de diciembre. Martín Demichelis pasó el Fin de Año con Bastián, Lola y Emma, los hijos que tuvo con Evangelina Anderson .

"Así empieza A la tarde con imágenes preciosas de la playa en Uruguay, en donde podemos ver a la familia de Martín Demichelis, incluido Martín, por supuesto, que habían decidido darse un baño de mar en la playa, pero llegó un momento en que no pudieron salir del agua", relató Karina Mazzocco en América TV.

Y explicó: "En esa playa está prohibido bañarse, no había ningún salvavidas, pero, afortunadamente, los guardavidas, que, siendo 31 de diciembre a la tarde, se ve que ya estaban en su horario de franco se fueron a surfear. Estaban en la playa al lado, a unos metros. Vieron la situación, vieron que había un momento dramático y fueron al rescate de la familia Demichelis".

Y siguió: "Ellos entraron, vieron un mar calmo, apacible, hacía un calor de morirse, quisieron darse un baño y resulta que luego no podían salir".

micho El rescate de Martín Demichelis y su familia en Punta del Este.

Oliver Quiroz aportó más precisiones sobre el lugar en el que ocurrieron los dramáticos hechos: "Esto fue en la playa Laguna Escondida en José Ignacio".

Y detalló: "Vemos a su sobrina Camila, vemos a Bastian, lo vemos a Martín y obviamente que después aparece Abrojito, que es la nena más chiquita. Ella se asusta viendo a su hermano que sale de una manera cansada, agotado, asustado".

Luis Bremer, por su parte, sintetizó la gravedad del episodio: "Podrían haber muerto, es la tragedia que no fue". "Lo que me dicen es que una playa que no tiene guardavidas, que hace mucho tiempo se viene reclamando", sentenció Quiroz.