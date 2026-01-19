Julieta Ortega rompió el silencio: ¿comenzó un romance con Juan Román Riquelme?

Luego de que comiencen a circular versiones sobre un posible romance entre Julieta Ortega y Juan Román Riquelme, la actriz decidió tomar la palabra y se refirió a las versiones que la vinculan con el actual presidente de Boca Juniors.

Luego de versiones que se contaron en el programa de Moria Casán , Julieta Ortega negó estar conociendo al exfutbolista y aseguró que no existe ningún romance entre ellos

Cuando le consultaron si Juan Riquelme Riquelme la había pasado a buscar por su casa, la actriz dudó antes de responder. Finalmente dijo que no, pero sus gestos generaron dudas.

Julieta Ortega habló con el ciclo de El Trece en Mar del Plata, donde está haciendo temporada teatral, y dijo lo suyo sobre Juan Román Riquelme.

“Me da mucho pudor tener que contestar algo y hablar sobre una persona que ni idea. No es cierto, nada de lo que dijeron. Estoy en Mar del Plata haciendo temporada, no podría estar iniciando un romance con nadie salvo que sea alguien que esté acá. Lo conozco como conozco un montón de gente“, dijo Julieta Ortega.

Julieta Ortega habló de todo. Julieta Ortega tomó la palabra.

Y agregó que “no quiero ampliar nada porque no sé, me da un poco de pudor hablar de alguien que no tiene que ver conmigo”. Y luego, cuando Nacho le preguntó si Riquelme la pasó a buscar por la casa, dijo que “no, no... Estoy sorpresa como todos ustedes”.