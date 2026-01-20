martes 20 de enero de 2026
20 de enero de 2026
Aseguran que Julieta Ortega y Juan Román Riquelme comenzaron un romance

En el programa de Moria Casán contaron que Julieta Ortega y Juan Román Riquelme estarían comenzando un romance y dieron picantes detalles.

Julieta Ortega y Juan Román Riquelme, en medio de rumores.&nbsp;

Comenzaron a correr una serie de rumores sobre un supuesto e inesperado romance entre la actriz Julieta Ortega y Juan Román Riquelme, el actual presidente de Boca Juniors, según lo contaron en el programa de Moria Casán en El Trece.

Según comentaron en el ciclo de Moria Casán, se trata de rumores de romance que comenzaron a circular y que llamaron la atención del mundo del espectáculo.

De todos modos, otras versiones indican otra versión del romance. Dicen que el presidente de Boca no utilizó su camioneta habitual, sino que habría ido a buscarla en otro auto más discreto.

Mientras tantos todo se mantiene como un simple rumor y ninguno de los protagonistas de este supuesto romance salió a aclarar la situación. “Yo no lo vi venir. Hace bastante que está sola”, dijo Gustavo Méndez. Y Moria Casán indicó: “Sabés que me gusta”.

Julieta Ortega viene una familia donde todos son hinchas apasionados de River Plate, en especial su papá Palito, y Juan Román Riquelme está en la galería de los ídolos de Boca Juniors.

