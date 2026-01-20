Aseguran que Julieta Ortega y Juan Román Riquelme comenzaron un romance

Comenzaron a correr una serie de rumores sobre un supuesto e inesperado romance entre la actriz Julieta Ortega y Juan Román Riquelme , el actual presidente de Boca Juniors, según lo contaron en el programa de Moria Casán en El Trece.

Según comentaron en el ciclo de Moria Casán , se trata de rumores de romance que comenzaron a circular y que llamaron la atención del mundo del espectáculo.

Todo mal. Luciano Castro sobre su romance con Griselda: "Perdí al amor de mi vida"

Sin vueltas. Qué dijo Julieta Ortega sobre los rumores de romance con Riquelme

A partir de lo detallado en el programa, Juan Román Riquelme habría pasado a buscar a Julieta Ortega por la zona del Palacio Los Patos en su camioneta, lo que echó más leña al fuego.

De todos modos, otras versiones indican otra versión del romance. Dicen que el presidente de Boca no utilizó su camioneta habitual, sino que habría ido a buscarla en otro auto más discreto.

Julieta Ortega habló de todo. Julieta Ortega en medio de rumores con Juan Román Riquelme.

Mientras tantos todo se mantiene como un simple rumor y ninguno de los protagonistas de este supuesto romance salió a aclarar la situación. “Yo no lo vi venir. Hace bastante que está sola”, dijo Gustavo Méndez. Y Moria Casán indicó: “Sabés que me gusta”.

Julieta Ortega viene una familia donde todos son hinchas apasionados de River Plate, en especial su papá Palito, y Juan Román Riquelme está en la galería de los ídolos de Boca Juniors.