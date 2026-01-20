Qué dijo Adrián Suar sobre el escándalo de Griselda Siciliani y Luciano Castro

Adrián Suar fue consultado en una entrevista sobre su actual romance con Rocío Robles y especialmente sobre el mal momento que atraviesa Griselda Siciliani , su ex, en su relación con Luciano Castro , luego de que salieran a la luz varias infidelidades del actor.

"Estamos muy bien", expresó Adrián Suar sobre su relación con Rocío Robles en una divertida entrevista que realizó con Infama en la pantalla de América TV.

La cronista le comentó que ella dijo que se quería casar en algún momento. "¿En serio? Y bueno, puede ser, qué se yo", respondió el “Chueco” con su chispa habitual.

A diferencia de Araceli González , Adrián Suar tiene un buen vínculo con su otra ex, Griselda Siciliani. Incluso, ella habla muy bien de él y suelen compartir proyectos artísticos.

Por eso, cuando le preguntaron por el reciente escándalo por las infidelidades de Luciano Castro, no quiso meterse demasiado en el tema. "Ahora voy a hacer una película con ella", contó el actor.

Griselda Siciliani y Luciano Castro. Adrián Suar haló sobre Griselda Siciliani y Luciano Castro.

"No habló de esas cosas, como no me gustan que hablen de mí, yo tampoco de los demás", expresó Adrián Suar sobre la relación de Criselda Siciliani y Luciano Castro. "No doy consejos si no me pidan", lanzó el productor para cerrar el tema y sin intenciones de generar una nueva polémica.