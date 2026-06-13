Defensores de Banfield se prepara para recibir el 5° Torneo de Wushu Kung Fu

El próximo domingo 28 de junio se llevará a cabo el 5° Torneo en Defensores de Banfield de Wushu Kung Fu. El campeonato forma parte del calendario oficial de la federación argentina de la disciplina. De esta manera, Banfield se convertirá en el epicentro de las artes marciales.

El evento comenzará a las 10 en las instalaciones de la institución, la cual albergará la quinta edición de su ya clásico torneo de Wushu Kung Fu. El evento promete reunir a los máximos exponentes de la disciplina a nivel regional y nacional.

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La competencia está organizada por la Asociación Liu Feng, escuela que dicta la actividad en el club. Cuenta además con el aval institucional de la Federación Argentina de Wushu Kung Fu (FAWK), consolidándose como una fecha clave del calendario oficial federado.

El público y los jueces disfrutarán de un despliegue técnico y de combate dividido en diversas áreas. Por un lado, Shaolin y Tradicional que son formas milenarias que evalúan la técnica y fidelidad de los estilos clásicos.

Además, Taolu Moderno (rutinas de alta competencia con saltos acrobáticos y movimientos de gran complejidad estricta), Tai Ji Quan (estilos internos enfocados en el control de la energía, la respiración y la fluidez) y Sanda (combates a pleno contacto donde se permiten golpes de puño, patadas y proyecciones).

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Rumbo a los compromisos internacionales

Este certamen no solo representa una oportunidad de medalla para los atletas locales. También funciona como una instancia de preparación clave para los deportistas argentinos de élite. Muchos de los competidores que pisarán el tapiz de José María Penna 1610 en Banfield utilizarán este torneo como puesta a punto técnica y física de cara a los próximos campeonatos panamericanos.

La entrada estará disponible para el público general que desee acercarse a alentar y descubrir la riqueza cultural y deportiva de este arte marcial. Se presume que estarán presentes más de 100 atletas de la provincia y algunos invitados de otras provincias en el club Defensores de Banfield.