martes 10 de marzo de 2026
10 de marzo de 2026
Entre los mejores.

Defensores de Banfield le dijo adiós a una temporada histórica

En los tres torneos que afrontó, Defensores de Banfield estuvo a la altura, con la clasificación al Campeonato Sudamericano de Clubes como hecho relevante.

Defensores de Banfield cerró su mejor temporada.

Defensores de Banfield cerró un histórico 2026, la mejor temporada desde que incursionó en el máximo nivel del voleibol argentino. El plantel conducido por Leandro Alegre estuvo a la altura de las competencias a nivel local y también representando al país en el Campeonato Sudamericano de Clubes.

En la Liga de Voleibol Argentina 2025/26 su producción fue de mayor a menor, con resonantes triunfos en los respectivos tours ante Tucumán de Gimnasia y el múltiple campeón UPCN San Juan Vóley. Alcanzó con lo justo la clasificación a los cuartos de final -se ubicó 8º-, instancia en la que le tocó el rival más difícil: Ciudad Vóley, 1º de la Fase Regular, y último campeón.

Defensores de Banfield cerró venciendo a Tucumán de Gimnasia.
Contra el local.

Defensores de Banfield metió un gran triunfo por el 2º tour
Defensores de Banfield dio la nota en el tercer tour frente a UPCN.
Triunfazo.

Defensores de Banfield bajó al múltiple campeón en la Liga de Voleibol Argentina

“Finalizó nuestro paso por la LVA con una caída en cuartos frente a los punteros. Nos quedamos con el sabor amargo de querer ir por más, pero sabiendo que esta temporada fue histórica para nuestro club. ¡Gracias jugadores, gracias cuerpo técnico por dejarlo todo en cada partido!”, posteó el club, destacando y resaltando el enorme compromiso del plantel de Defensores de Banfield.

La Copa ACLAV lo catapultó a un hito histórico

A mediados de diciembre de 2025 se disputó la Copa ACLAV, donde Defensores de Banfield dio el batacazo, fue finalista y antes de caer ante Ciudad Vóley en la definición, había sacado el boleto al Campeonato Sudamericano de Clubes.

defensores vs. Lagomar
Defensores de Banfield vs. Lagomar, por el Sudamericano de Clubes.

El “Defe” ganó invicto su zona, con triunfos sucesivos ante Boca Juniors y San Lorenzo. En semifinales, le tocó otra vez UPCN San Juan Vóley, al que había vencido en el tour 3 en la provincia cuyana por 3-1. Por el mismo marcador, 10 días después, volvió a derrotarlo en el Gorki Grana de Morón.

Sudamericano de Clubes, una experiencia inolvidable

El foco se trasladó a Campinas, Brasil, estado de San Pablo. El sorteo le deparó el local Sada Cruzeiro, una potencia a nivel continental, y Lagomar Country Club, de Uruguay.

Luego de la previsible derrota con los brasileros por 3-0, llegó el triunfo por el mismo score frente a los uruguayos que quedará marcado en la vida institucional del club. Defensores de Banfield finalizó 6º, tras caer con San Lorenzo, uno de los tres representantes argentinos junto a Ciudad Vóley.

