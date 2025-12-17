Histórico: Defensores de Banfield, finalista de la Copa ACLAV y clasificado al Sudamericano de Clubes

"La Pantera" Vásquez le dio el punto clave a Defensores de Banfield.

Defensores de Banfield no para de sorprender. Bajó a UPCN San Juan Vóley, se clasificó finalista de la Copa ACLAV y aseguró su participación en el Campeonato Sudamericano de Clubes 2026. Esta noche, el Defe definirá el título ante Ciudad Vóley en el Polideportivo Gorki Grana, de Castelar, con entrada libre y gratuita.

Histórico paso para el “club de barrio más grande del mundo”, que a su gran momento le sumó otro hito importante a su historia como lo será el Campeonato Sudamericano de Clubes. La Confederación Sudamericana de Voleibol (CSV) oficializó como sede a Campinas, ciudad brasileña situada en el estadio de San Pablo, Brasil, entre el 25 de febrero al 1º de marzo próximos. De acá saldrán dos representantes del continente para el Mundial de Clubes de la FIVB. Soñar no cuesta nada, los sueños se hacen realidad.

Jugados tres tour de la Liga de Voleibol Argentina , llegó el turno de la Copa ACLAV en la que participan los 10 clubes que confirmaron su presencia para esta temporada. Defensores de Banfield fue dando pequeños pasitos hasta llegar a la definición frente al actual campeón de la LVA.

Diez días después de ganarle en su casa por la fase regular de la LVA, Defensores de Banfield volvió a sorprender ganándole a los sanjuaninos, nueve veces campeón . Y volvió a repetir marcador: 3-1, con parciales de 20-25, 25-22, 25-20 y 25-22. El punta receptor venezolano Juan “La Pantera” Vásquez fue el máximo anotador con 21 puntos; mientras que el armador formoseño Gastón Ortiz se llevó el premio al mejor recupero del partido contra UPCN San Juan Vóley.

El paso a paso de Defensores de Banfield rumbo a la final

Ya era un gran paso haberse metido entre los cuatro mejores, pero sortear la semifinal para ir en búsqueda del título no deja de ser histórico. En la zona 1, el equipo conducido por Leandro Alegre venció consecutivamente a Boca Juniors 3-0 (25-20, 25-17 y 25-23) y a San Lorenzo 3-1 (32-30, 14-25, 25-19 y 25-19).

Por su parte, Ciudad Vóley ya había asegurado su lugar en semifinales directamente por haber finalizado en la 1º posición de la tabla parcial de la LVA-RUS. En esa instancia superó a Monteros Vóley por 3-0 (25-23, 25-23 y 25-21), para convertirse en el segundo finalista de la Copa ACLAV.

Defensores de Banfield bloqueo En 10 días, Defensores de Banfield venció dos veces a UPCN.

La definición por el título se jugará a partir de las 21, con transmisión en vivo de Fox Sports y del canal oficial de YouTube de la ACLAV. Previamente, desde las 18, se enfrentarán por el 3º puesto los equipos sanjuaninos y tucumanos.

Ciudad Vóley es el actual campeón venciendo en la final de 2024 a Monteros Vóley, disputada en el Parque Olímpico: mientras que Boca Juniors se quedó con el tercer lugar del podio venciendo a Waiwen Vóley Club.