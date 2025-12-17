miércoles 17 de diciembre de 2025
Escribinos
17 de diciembre de 2025
Dale play.

Naguel Lucero lanzó "Todo se mueve", junto al cantante de Cielo Razzo

Naguel Lucero publicó una nueva canción en clave de rock con la colaboración de Pablo Pino, cantante de Cielo Razzo. Además, viene de tocar con La Tupaca.

Diariolaunion | Edgardo Solano
Por Edgardo Solano
Naguel Lucero, con nuvo tema.&nbsp;

Naguel Lucero, con nuvo tema. 

Naguel Lucero lanzó “Todo se mueve”, una nueva canción en su etapa solista del músico de Banfield que llega junto a un videoclip, y que cuenta con la colaboración especial de Pablo Pino, el cantante de la banda de rock Cielo Razzo.

“Es una gran canción, que tiene un gran video que fue grabado en forma independiente”, le cuenta Naguel Lucero a La Unión sobre este nuevo lanzamiento.

Lee además
Lady Gaga habló de todo. 
Fuerte.

Lady Gaga contó que filmó una película bajo efectos del litio
Joaquín Levinton continúa evolucionando en el Hospital Fernández tras el infarto.
Parte médico.

Cómo evoluciona Joaquín Levinton, internado en el Hospital Fernández tras el infarto
Embed

La colaboración se dio casi de forma fortuita. “Se dio una casualidad que Pablo Piño, el cantante de Cielo Razzo. Le agradó mucho la canción. Pasó un tiempo y se dio que colaboró”, recuerda.

“La canción es un tomazo y la voz de Pablo Pino le un toque de lujo. Además, el tema tiene todos los condimentos de un artista independiente”.

La canción suena con un pulso en clave de rock y con una letra que refiere irónicamente a las redes sociales y sobre los tiempos que corren, en medio de una historia de amor.

El video de la canción fue filmado en una terraza del barrio porteño de Almagro y con algunas tomas registradas en el pueblo Saldungaray, el sudoeste de la provincia de Buenos Aires.

image
Naguel Lucero, con nueva canción en clave de rock.

Naguel Lucero, con nueva canción en clave de rock.

Naguel Lucero, en plan solista y con La Tupaca

El artista viene lanzando en las plataformas digitales sus nuevas canciones, todas acompañados de videos que fueron filmados en distintos puntos de la región y la presencia de músicos invitados.

Además, es parte de La Tupaca, una banda de largo recorrido en la región que cuenta con tres discos editados. La banda volvió a escena luego de varios años para tocar en noviembre en Finisterre de Temperley.

La Tupaca nació en el buffet del Colegio ENAM de Banfield en 2005 y nunca pararon su marcha con una interesante fusión de rock, candombe, folklore y aires de arrabal, eludiendo los encasillamientos estilísticos.

Temas
Seguí leyendo

Lady Gaga contó que filmó una película bajo efectos del litio

Cómo evoluciona Joaquín Levinton, internado en el Hospital Fernández tras el infarto

Lali Espósito estrenó el video en vivo de "Fanático" en Vélez

Lali Espósito cantó con Sandra Mihanovich y anticipó un show en River

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Paula Chaves habló de todo. 
¿Qué onda?

Paula Chaves reveló que tiene una extraña condición física

Las más leídas

Te Puede Interesar

Rodrigo Vélez, experiencia para el mediocampo de Talleres.
Mediocampistas.

Talleres abrió el mercado de pases y anunció dos refuerzos