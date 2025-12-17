Naguel Lucero lanzó "Todo se mueve", junto al cantante de Cielo Razzo

Naguel Lucero lanzó “Todo se mueve” , una nueva canción en su etapa solista del músico de Banfield que llega junto a un videoclip, y que cuenta con la colaboración especial de Pablo Pino, el cantante de la banda de rock Cielo Razzo.

“Es una gran canción, que tiene un gran video que fue grabado en forma independiente”, le cuenta Naguel Lucero a La Unión sobre este nuevo lanzamiento.

La colaboración se dio casi de forma fortuita. “Se dio una casualidad que Pablo Piño, el cantante de Cielo Razzo. Le agradó mucho la canción. Pasó un tiempo y se dio que colaboró”, recuerda.

“La canción es un tomazo y la voz de Pablo Pino le un toque de lujo. Además, el tema tiene todos los condimentos de un artista independiente”.

La canción suena con un pulso en clave de rock y con una letra que refiere irónicamente a las redes sociales y sobre los tiempos que corren, en medio de una historia de amor.

El video de la canción fue filmado en una terraza del barrio porteño de Almagro y con algunas tomas registradas en el pueblo Saldungaray, el sudoeste de la provincia de Buenos Aires.

image Naguel Lucero, con nueva canción en clave de rock.

Naguel Lucero, en plan solista y con La Tupaca

El artista viene lanzando en las plataformas digitales sus nuevas canciones, todas acompañados de videos que fueron filmados en distintos puntos de la región y la presencia de músicos invitados.

Además, es parte de La Tupaca, una banda de largo recorrido en la región que cuenta con tres discos editados. La banda volvió a escena luego de varios años para tocar en noviembre en Finisterre de Temperley.

La Tupaca nació en el buffet del Colegio ENAM de Banfield en 2005 y nunca pararon su marcha con una interesante fusión de rock, candombe, folklore y aires de arrabal, eludiendo los encasillamientos estilísticos.