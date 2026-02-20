Leandro Alegre, ante el gran desafío de su carrera con Defensores de Banfield en el Sudamericano

Defensores de Banfield todavía no despertó del sueño que lo verá como uno de los clubes representantes de la Argentina en el Sudamericano de Clubes de Voleibol . Leandro Alegre , entrenador del equipo de Lomas de Zamora, no dudó en calificar la heroica clasificación como lo “mejor de su carrera” y en especial "para el club".

El próximo lunes la delegación del Defe emprenderá el viaje a Campinas, Brasil, para competir con los máximos exponentes del continente entre el miércoles 25 de febrero y el domingo 1º de marzo. Dos equipos representarán a Sudamérica en el Mundial de Clubes de la FIVB.

“La clasificación al Sudamericano es sin dudas el logro más importante hasta el momento en mi carrera, y lo es para mí y para el club también. Por eso la felicidad de poder clasificar, disfrutar y competir en el mismo”, dijo en diálogo con Diario La Unión.

Se cerró la fase regular de la Liga de Voleibol Argentina , donde Defensores de Banfield clasificó a cuartos de final enfrentando a Ciudad Vóley. Hoy el objetivo pasa por preparar el plantel frente a una exigencia mayor como lo será el Sudamericano.

“Para el Sudamericano nos estamos preparando con tres puntos importantes. Uno la logística de todo el viaje, a cargo de Franco Yaquemet y Gonzalo Vega. El segundo punto es el entrenamiento constante de pesas y pelota junto a Nicolás Corral y Sergio ‘El Rana’ García. Y el último punto es la recuperación de algunos jugadores que tenemos lesionados”, explicó Alegre.

En ese aspecto, de poder contar con el plantel al 100% desde lo físico para semejante torneo, añadió que “tenemos a nuestro cuerpo médico compuesto por Pablo Simonini, Gabriel Emmerich y Luis Depósito trabajando mucho en la recuperación de Agustín Curis, Juan Vásquez, Lautaro Barrios y Martín Machado”.

Los objetivos de Leandro Alegre

La clasificación fue un hito histórico para el club. La Copa ACLAV quedará marcada a fuego de por vida. “Vamos con la expectativa de poder ser lo más competitivos posibles, en una competencia que sabemos que reúne el mejor nivel de Sudamérica a nivel clubes. Respecto a nuestros rivales, tenemos a Patricio Dubois, nuestro estadígrafo, trabajando en la recopilación de videos y estadísticas de ambos equipos”.

Juan Vásquez El venezolano Juan Vásquez a jugó un Sudamericano.

Sada Cruzeiro, de Brasil, y Lagomar Country Club, de Uruguay, serán los rivales en el grupo B: “Sabemos que Sada Cruzeiro es el club más ganador de los últimos tiempos. Y que el Lagomar se ha reforzado con jugadores argentinos y brasileros. Por nuestro parte tomamos la decisión de no sumar refuerzos. Y darle la oportunidad de estar en la competencia a todos los jugadores que fueron parte de la clasificación al mismo”, graficó el técnico de Defensores de Banfield.

Los otros argentinos en el Sudamericano

Ciudad Vóley (campeón de la LVA 2024/25) estará en el grupo C con Itambé Minas, de Brasil, y Club Deportivo JML, de Ecuador. En tanto, San Lorenzo (campeón de la Supercopa) participará del A, junto Volei Renata, de Brasil, y Club Deportivo Murano, de Chile.