martes 17 de febrero de 2026
17 de febrero de 2026
Temporada 2025/26.

Defensores de Banfield clasificó a cuartos de final de la Liga de Voleibol Argentina

Luego del 6º tour, Defensores de Banfield finalizó 8º, por lo que se enfrentará a Ciudad Vóley durante el mes de marzo en Tucumán. Antes jugará el Sudamericano.

Defensores de Banfield se clasificó en la LVA.

Defensores de Banfield cerró su participación en la Fase Regular de la Liga de Voleibol Argentina con el 6º tour que se llevó a cabo en el Parque Olímpico de la Juventud, organizado por River Plate. Saldo de tres derrotas para el Defe, que logró meteré en los cuartos de final.

Al igual que en Comodoro Rivadavia, el equipo que conduce Leonardo Alegre no pudo cosechar triunfos, aunque en esta ocasión sumó un punto ante San Lorenzo. Las restantes derrotas fueron ante Monteros Vóley Club y UPCN San Juan Vóley.

La Pantera Vásquez le dio el punto clave a Defensores de Banfield.
Gran momento.

Histórico: Defensores de Banfield, finalista de la Copa ACLAV y clasificado al Sudamericano
Hisórica Copa ACLAV para Defensores de Banfield.
Vóley.

Gonzalo Vega: "Para un club como Defensores de Banfield es algo histórico"

De acuerdo a las posiciones finales, Defensores de Banfield finalizó en la 8º posición, por lo que ahora le tocará enfrentarse a Ciudad Vóley. En 18 juegos tuvo un registro de seis victorias tuvo y 12 derrotas

Cómo sigue la Liga de Voleibol Argentina

La definición de la temporada 2025/26 se realizará entre el viernes 6 y el lunes 9 de marzo en el estadio de Monteros. La ACLAV confirmó que la organización estará a cargo de manera conjunta entre Tucumán de Gimnasia y Monteros Vóley Club.

Los números en las caídas del equipo de Lomas de Zamora fueron los siguientes: Monteros Vóley Club 0-3 (19-25, 23-25, 22-25); San Lorenzo 2-3 (25-23, 22-25, 18-25, 25-22, 13-15); UPCN San Juan Vóley 0-3 (20-25, 21-25, 19-25). Franco Cáceres (15), Agustín Gallardo y Juan Vásquez (ambos 16) y nuevamente el venezolano Vásquez (11), fueron los goleadores del Defe en el Parque Olímpico.

Posiciones Finales: Ciudad Vóley 49 puntos; UPCN San Juan Vóley 40; Monteros Vóley Club 34; Boca Juniors 28; Tucumán de Gimnasia 27; River Plate 26; San Lorenzo 24; Defensores de Banfield 18; Waiwen Vóley Club y Vélez Sarsfield 12.

Primero el Sudamericano de Clubes

Los cuartos de final de la LVA se jugarán una vez que finalice el Campeonato Sudamericano de Clubes que se llevará a cabo en Campinas, ciudad brasileña situada en el estado de San Pablo, Brasil, según consignó la Confederación Sudamericana de Voleibol (CSV). Los partidos se disputarán entre el miércoles 25 de febrero y el domingo 1º de marzo. De acá saldrán los dos equipos que representarán a Sudamérica en el Mundial de Clubes de la FIVB.

Defensores de Banfield clasificado
Defensores de Banfield jugará además el sudamericano de clubes.

Defensores de Banfield logró una histórica clasificación al proclamarse como subcampeón de la Copa ACLAV. Los otros clubes que representarán a la Argentina son Ciudad Vóley (campeón de la LVA 2024/25) y San Lorenzo (campeón de la Supercopa 2025).

Los dirigidos por Fabián Alegre integrarán el grupo B, teniendo como rivales al poderoso Sada Cruzeiro (Brasil) y Lagomar Country Club (Uruguay), los días jueves 26 y viernes 27, ambos desde las 14.

Nioolás Malvcio, defensor de Talleres de Escalada.
Aprobado.

El debut de Talleres de Escalada en la óptica de Nicolás Malvacio

