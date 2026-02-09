De Lomas de Zamora y con 16 años, es una de las grandes promesas del patinaje artístico

Isabella no se olvida de sus inicios en Lomas de Zamora, pero ya sueña en grande.

Con apenas 16 años, Isabella Aguirre Rojo ya es una de las grandes promesas del patinaje artístico de Lomas de Zamora . En una charla con el Diario La Unión , la joven contó cómo combina el estudio, los entrenamientos y las competencias internacionales con un objetivo claro: dejar su huella en cada pista.

Isabella empezó a patinar a los seis años, casi como un juego. “Inicialmente era algo recreativo , pero a medida que fui creciendo me empezó a gustar cada vez más”, contó. Dentro del Patín Artístico probó distintas disciplinas, aunque comenzó en Libre hasta que, a los 7 años, su profesora le armó su primera coreografía y el deporte empezó a tomar otro sentido.

Cuando tenía 10 años llegó su primer torneo nacional en Puerto Madryn y, un año más tarde, decidió comenzar a participar en la categoría Danza . “Mi profe me dijo que me iba a ayudar con el deslizamiento. No me gustaba mucho al principio, pero en 2021 competí en San Luis y me encantó”, recordó. Desde entonces decidió enfocarse en dicha disciplina y dejar de lado las demás modalidades.

La patinadora, nacida y criada en Lomas de Zamora, sintió atracción por el deporte desde su infancia.

Sus primeros pasos fueron en el Club Olimpia con Yamila Fait y, a fines de 2022, se sumó a ECA , la Escuela de Cecilia Ardanaz . Desde allí comenzó a proyectarse fuerte. “Como lomense que soy me siento orgullosa de poder competir a nivel nacional e internacional, llevando siempre como distintivo el orgullo de pertenecer a Lomas ”, expresó.

El 2025 marcó una especie de quiebre en su carrera. Y es que en los Juegos Panamericanos (disputados en el Parque Olímpico de la Juventud, en la Ciudad de Buenos Aires) se consagró subcampeona Panamericana de Clubes en Youth Intermediate Solo Dance. “Ahí pude darme cuenta de lo que podía lograr. Sentí que el trabajo, el sacrificio y el esfuerzo daban sus frutos”, afirmó.

En ese mismo torneo panamericano también festejó en equipo: fue campeona en Cuarteto Junior junto a tres compañeras. “Fue muy significativo porque habíamos empezado ese mismo año con esa modalidad”, reveló Isabella. Más tarde repitieron el logro en el Nacional de Las Parejas, Santa Fe, consolidando un grupo que creció a base de entrenamiento y compromiso. Luego, a nivel personal, llegó el título en la Copa de Danza en San Juan, la competencia nacional de la disciplina.

Como si fuese poco, hace unas semanas sumó otro hito internacional: Aguirre Rojo ganó la America’s Cup en Estados Unidos, en la categoría Junior Intermediate Solo Dance. “Viajar con la Selección y competir contra patinadoras de 14 países se sintió increíble”, contó. Además, reveló que estuvo a punto de no viajar por una lesión: “Me caí, tuve un esguince y pensé que no llegaba, pero entrené, hice kinesiología y me traje ‘mi’ medalla. Este deporte te enseña a caerte y levantarte”.

2296f95a-3d64-412b-be67-cf6c551d6870 De Lomas de Zamora al mundo: Isabella en lo más alto del podio de la America’s Cup.

“La rutina no es sencilla. Entreno de lunes a viernes entre tres y cinco horas, voy al colegio en doble escolaridad y muchas veces resigno salidas y reuniones”, explicó. Y de cara al futuro, Isabella mantiene la ilusión intacta: “Lo principal es disfrutar del deporte que una elige y ama. Las metas apuntan a los mundiales, pero también a que el Patín Artístico sea considerado próximamente para ingresar a los Juegos Olímpicos y ser parte de esa cita. Soñar sobre patines es lo que más me gusta”.