A qué rivales enfrentará Defensores de Banfield en el Campeonato Sudamericano

Defensores de Banfield logró un hito histórico cuando a mediados de diciembre logró la clasificación al Campeonato Sudamericano de Clubes de Voleibol, el torneo que reúne a los mejores exponentes del continente. El Defe consiguió la plaza durante su participación en la Copa ACLAV , donde fue subcampeón al caer ante Ciudad.

El Sudamericano de Clubes se llevará a cabo en Campinas, ciudad brasileña situada en el estado de San Pablo, Brasil, según consignó la Confederación Sudamericana de Voleibol (CSV). Los partidos se disputarán entre el miércoles 25 de febrero y el domingo 1º de marzo. De acá saldrán los dos equipos que representarán a Sudamérica en el Mundial de Clubes de la FIVB.

Serán tres los clubes argentinos que viajarán a Brasil: a Defensores de Banfield se suman Ciudad y San Lorenzo de Almagro, con rivales ya confirmados.

Los dirigidos por Leandro Alegre integrarán el grupo B, según el sorteo, junto a Sada Cruzeiro, de Brasil, y Lagomar Country Club, de Uruguay.

Sada Cruzeiro es uno de los equipos de punta de la Primera Liga brasileña, con siete títulos en Sudamericanos de Clubes (2012, 2014, 2016, 2017, 2018, 2010 y 2020) y tres Mundiales de Clubes (2013, 2015 y 2016).

Por su parte, Ciudad estará en el C con Itambé Minas, de Brasil, y Club Deportivo JML, de Ecuador. En tanto, San Lorenzo estará en el A, acompañado por Volei Renata, de Brasil, y Club Deportivo Murano, de Chile.

Ayudá al Defe con la compra de una rifa

Desde la clasificación a estos días, Defensores de Banfield extremó los esfuerzos económicos. “Esto no estaba en el presupuesto inicial”, explicó Gonzalo Vega en diálogo con Diario La Unión a fines de 2025. Y que la ayuda de todos es fundamental. “Está bueno que entiendan que no solamente somos el único club del municipio de Lomas de Zamora, sino el único del Conurbano y ese club va a representar al vóley en el Sudamericano de Clubes”.

Defensores de Banfield puso a la venta una rifa a un valor de $10 mil, con premios como una moto, un viaje a Mendoza para dos personas (dos noches + aéreos + excursiones), un televisor Philco 55”, un televisor Philco 22” y muchos más. Se puede adquirir por mensaje directo o comprársela a los jugadores de inferiores, con el Alias: DEFE.VOLEY. MASC.

El camino hacia el Campeonato Sudamericano

En la Copa ACLAV, Defensores de Banfield comenzó con triunfos sobre Boca Juniors y San Lorenzo. Y en semifinales dio el golpe contra UPCN San Juan Vóley. Con el triunfo de Ciudad Vóley sobre Monteros Vóley Club, consiguió el boleto al Sudamericano de Clubes. En la final, cayó frente a Muni.

A partir de este jueves, tendrá tres partidos por el 6º y último tour de la Liga Argentina de Voleibol. Arrancará contra Monteros Vóley Club, al día siguiente se medirá con San Lorenzo y el domingo cerrará frente a UPCN San Juan Vóley.

El Defe se ubica 8º en la tabla, con 17 puntos y prácticamente tiene asegurado un lugar en los cuartos de final, a disputase entre el 6 y 9 de marzo en el estadio de Monteros. La ACLAV confirmó que la organización estará a cargo de manera conjunta entre Tucumán de Gimnasia y Monteros Vóley Club.