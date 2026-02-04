Defensores de Banfield no sumó triunfos por la Liga Voleibol Argentina.

Se disputó el 5º tour de la Liga de Voleibol Argentina , en Comodoro Rivadavia, donde Defensores de Banfield sufrió tres derrotas en igual cantidad de partidos y bajó el octavo lugar de la tabla de posiciones que lidera Ciudad Vóley. El Defe buscará revancha próximamente en la Casa del Vóley.

El equipo de Leandro Alegre, que venía de dos victorias en el Gorki Grana , de Morón, esta vez sucumbió ante Boca Juniors, Tucumán de Gimnasia y Ciudad Vóley, siendo superado en las posiciones por River Plate y San Lorenzo.

Triunfazo. Defensores de Banfield bajó al múltiple campeón en la Liga de Voleibol Argentina

Al Xeneize fue al único le robó un set. En el estadio Socios Fundadores, Defensores de Banfield cayó por 3-1 (22-25, 23-25, 25-15 y 20-25). Franco Cáceres y Luciano Coto Bersier (Boca) fueron los goleadores con 22 puntos.

En el segundo partido, perdió en sets corridos ante los tucumanos (19-25, 25-27 y 13-25), repitiendo goleador, pero con 12 puntos; mientras que igual marcador registró contra Muni (18-25, 16-25 y 19-25), con 11 puntos de Agustín Gallardo.

Cómo quedó ubicado Defensores de Banfield

Los próximos tres desafíos para Defensores de Banfield serán: jueves 12 de febrero ante Monteros Vóley Club (a las 15); viernes 13 contra San Lorenzo (desde las 21) y domingo 15 contra UPCN San Juan Vóley (a partir de las 11).

Posiciones: Ciudad Vóley 40 puntos; UPCN San Juan Vóley 34; Monteros Vóley Club y Boca Juniors 28; River Plate y Tucumán de Gimnasia 21; San Lorenzo 19; Defensores de Banfield 17; Waiwen Vóley Club 9; Vélez Sarsfield 8.

Dónde se jugarán los cuartos de final

Los mejores ocho de la Fase Regular disputarán los cuartos de final entre el 6 y 9 de marzo en el estadio de Monteros, provincia de Tucumán. Por el momento, Defensores de Banfield estaría adentro, aunque buscaría una mejor posición.

La ACLAV confirmó que la organización del evento estará a cargo de manera conjunta entre Tucumán de Gimnasia y Monteros Vóley, dos instituciones con fuerte presencia en la competencia y el desarrollo del voleibol en la región.

El fixture completo se dará a conocer luego de que finalice el 6º tour que contará con la organización del Club Atlético River Plate, a disputarse en el Parque Olímpico de la Juventud, del 12 al 15 de febrero próximo.